Manuel es retroba amb Gabriella després d'assabentar-se de la seva infidelitat a Supervivientes

Dos mesos d'aventura han estat suficients perquè Manuel González li declarés el seu amor a Gabriella Hahlingag. No obstant això, el concursant de 'Supervivientes' desconeixia tots els rumors d'infidelitat que han sorgit des de la seva entrada al concurs. O almenys fins aquesta setmana, on se s'ha retrobat amb la seva parella i la seva germana, que l'han posat al dia de la situació a Espanya.

Dimarts passat, 'Supervivientes' li preparava una sorpresa molt agredolça a un dels seus concursants. Manuel González rebia la visita de la seva germana Gloria, una de les persones més properes a ell i a qui més ganes tenia de veure. Juntament amb ella, el programa també li donava una informació molt delicada: els rumors que Gabriella li hauria estat infidel.

En aquell moment, el gadità declarava que esperaria a veure la jove per prendre cap decisió. El que no sabia és que Gabriella també era a Hondures. Durant el 'Tierra de Nadie' d'aquesta setmana, la jove parella d'ex temptadors s'ha retrobat per posar totes les cartes sobre la taula.

La apassionada confessió de Manuel

Malgrat tots els rumors que envoltaven la seva parella, Manuel González no ha pogut evitar mostrar la seva emoció davant el retrobament. El jove gadità s'ha llançat contra la seva parella, abraçant-la i no deixant de repetir que l'estima. "Tota la meva vida vull estar amb tu", confessava el participant, que es menjava a petons a Gabriella.

Unes mostres d'afecte que la jove rebia de bon grat però que no s'atrevia a correspondre. Malgrat les nombroses vegades que el jove li deia "t'estimo", ella no li corresponia amb les mateixes paraules. No obstant això, sí que tenia una cosa molt clara: "No ha passat res, t'ho juro", assegurava.

Davant d'això, Manuel admetia creure-se-la. "Jo confio en tu, t'ho juro", assegurava ell. L'ex participant de 'La Isla de las Tentaciones' s'obria com mai i tornava a confessar-li el seu amor. "Fins que no et veiés i et mirés als ulls no anava a decidir res. M'has colpit molt fort i vull estar amb tu, estic més convençut que mai", li deia.

| Mediaset

Gloria s'uneix al retrobament

No obstant això, faltava algú en aquest acaramel·lat retrobament: Gloria González. La germana del gadità tornava a trepitjar Hondures per mediar entre el jove i la seva parella, a qui no acaba de pair. "A mi el meu nòvio puja un vídeo ballant així i jo trenco caps", sentenciava ella, molt taxativa amb Gabriella, a la qual acusava d'haver pujat balls provocadors a les xarxes.

"Tu creus que si jo estic fent alguna cosa dolenta ho pujaré a TikTok?", li retreia la seva cunyada, defensant la seva versió. "Respecto que tu tinguis la mentalitat més tancada però jo ja he estat molts anys amb homes tòxics que no em deixaven fer res", es justificava. A més, assegurava que el tema era cosa de la parella i que ningú extern s'hi havia de ficar.

Per descomptat, Gloria també defensava la seva versió i explicava que ella no es dedica a la televisió. "Tu m'has d'entendre a mi que sempre miraré pel meu germà", assegurava la seva defensora al plató.

No obstant això, Manuel González tenia clar quina de les dues versions es creia. "Jo segueixo tenint confiança amb Gabriella perquè la miro als ulls i és la mateixa d'abans d'entrar. Entenc que la meva germana es posi així, però de moment la meva confiança la té", sentenciava el concursant de 'Supervivientes'.

Davant d'això, a Gloria no li quedava altra que acatar el que deia la seva germana. "No m'hi ficaré més, encara que em bulli la sang", apuntava ella. No obstant això, la jove feia un pas enrere i es comprometia a deixar que la parella solucionés els seus propis assumptes. "Ja ho veuràs tu fora", deia ella, al que el jove li responia que esperava que "tot estigués arreglat" en acabar 'Supervivientes'.