Koldo Royo es queda sense paraules en veure's davant del mirall després de 'Supervivientes'

Koldo Royo ha dit adeu a l'aventura de 'Supervivientes' després de més de dos intensos mesos a Hondures. La seva sortida va ser motiu de celebració tant per a ell com per als seus seguidors. El xef basc feia dies que demanava a la seva audiència que no el salvés en les votacions, ja que no volia abandonar pel seu propi peu.

Després de trepitjar terra ferma, va arribar un dels moments més esperats de 'Supervivientes': el tornar a veure la seva imatge al mirall. Koldo amb prou feines es reconeixia, ja que el sol, la falta de menjar i l'esforç físic es reflectien en el seu cos transformat. "Estic negre! Com tinc els genolls! He perdut molt!", va exclamar, estupefacte davant el seu reflex.

"Estic millor de costat que de front. Quin fangar que tinc! De cara estic malament la veritat. Hauré perdut 14 o 15 quilograms. Pensava que Àlex Adrover i Escassi havien perdut, però jo... he perdut molt. Se m'ha caigut tot. M'he quedat sense músculs. És la repera", afegia.

Un altre dels plaers que no va trigar a recuperar després de 'Supervivientes' va ser el de la dutxa. Koldo Royo no va amagar el seu entusiasme en sentir l'aigua dolça: "Quines ganes!", exclamava. "Com s'agraeix una dutxa... això és la repera! Que bo!", deia mentre assaboria fins i tot la sensació de l'aigua a la boca.

I si alguna cosa podia superar l'impacte del mirall i l'èxtasi de la dutxa, era el banquet després de 'Supervivientes'. Amb els ulls embenats, el seu olfacte de cuiner es va activar de seguida: "Fa bona olor, com alguna cosa que porta una salsa de tomàquet... alguna cosa italiana, potser pizza". En descobrir el que tenia davant, la seva reacció va ser clara i rotunda: "Buah!". L'emoció no va acabar aquí. Entre mos i mos, rememorava les seves arrels culinàries: "La meva especialitat eren els Hot Dogs. Quina il·lusió!".

D'aquesta manera, Koldo Royo va expressar el seu desig de compartir el banquet amb Nieves Bolós, a qui va valorar per la seva afinitat amb la gastronomia. A més, no va tenir cap problema en assenyalar a qui no convidaria a seure a la seva taula: "No han sortit de la seva història i Anita és barallar per barallar".