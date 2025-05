'Supervivientes' viu una nova cerimònia de salvació amb un resultat inesperat

Després de més de dos dies de concurs, 'Supervivientes' viu una nova fita canviant els concursants de platja. Després del canvi inesperat, l'aventura segueix el seu curs amb una nova cerimònia de salvació. Álex Adrover, Joshua Velázquez, Makoke i Manuel González eren els nominats d'aquesta setmana i s'enfrontaran a la decisió de l'audiència sobre la seva permanència a Hondures.

Després de l'emotiva expulsió de Koldo Royo, el concurs segueix el seu curs amb una nova nominació crucial. Recordem que Álex i Manuel van ser els nominats pel seu grup, mentre que Makoke i Joshua van ser nominats directes pels líders de cada grup. Els quatre conformen la nova llista de nominats la permanència dels quals a 'Supervivientes' penja d'un fil.

No obstant això, aquesta nit un d'ells podrà respirar tranquil. Amb Laura Madrueño com a mestra de cerimònies, el reality ha celebrat una important cerimònia de salvació. Com cada dimarts, el més votat per l'audiència aconseguirà salvar-se de l'expulsió i continuar la seva aventura a Hondures.

| Mediaset

Una mecànica que s'ha celebrat a la clàssica plataforma de salvació. Els quatre nominats es col·locaven sota un cub: tres d'ells contenien fang i l'altre aigua fresca. La presentadora ha estat l'encarregada d'anar tallant les cordes que definirien el seu destí i només un d'ells (el que rebés el cub amb aigua) seria el salvat.

Després d'una petita introducció, Laura Madrueño ha donat inici a aquesta cerimònia anunciant que Makoke seguia nominada. El següent a banyar-se en fang ha estat Álex Adrover, que segueix a la palestra i opta a ser el pròxim expulsat de 'Supervivientes'. Això deixava el duel entre Joshua Velázquez i Manuel González.

Un duel molt intens entre dos dels concursants clau d'aquesta edició. Mentre que el canari ja es va convertir en el concursant més votat en la passada nominació, Manuel ha vist créixer el seu suport en les últimes setmanes.

No obstant això, finalment l'audiència ha tornat a decantar-se per salvar el dissenyador. Joshua Velázquez s'ha lliurat de l'expulsió i ha rebut el suport del públic. "Moltes gràcies, quina emoció una altra vegada", cridava visiblement emocionat. Així, Makoke, Álex i Manuel segueixen nominats i un d'ells haurà d'abandonar Hondures el pròxim dijous.