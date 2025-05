Surt a la llum el muntatge de Manuel González amb Gabriella previ a 'Supervivientes'

La història entre Manuel González i Gabriella Hahlingag podria no ser tan espontània com semblava. Segons ha transcendit recentment, ambdós haurien pactat prèviament una estratègia per fingir una relació sentimental amb fins purament mediàtics. Tot això ha succeït després que Manuel González s'assabentés a 'Supervivientes' d'unes suposades infidelitats de la seva nòvia.

El periodista Àlex Àlvarez ha revelat a 'Tardear' que una font propera a l'entorn de Manuel González sosté que mai ha existit un festeig real entre els dos. "A mi m'acaba d'arribar una informació que em diuen que no són parella, que no són nòvios i que mai ho han estat", va assegurar el comunicador.

D'acord amb la mateixa font, tot formaria part d'un pla completament calculat per obtenir la major repercussió possible després de la participació de Manuel González a 'Supervivientes'. "Volen fer el major nombre de platós possibles quan Manuel surti de 'Supervivientes'", va afegir Àlex Àlvarez a 'Tardear'.

| Mediaset

A més, l'informant assegura que, abans que Manuel González se n'anés a 'Supervivientes', va mantenir una reunió clau amb Gabriella. "El dia abans d'anar-se'n a 'Supervivientes' es van reunir i van perfilar punt per punt el que farien durant el concurs", va relatar el periodista, que sosté que fins i tot van parlar de qüestions econòmiques i de futurs compromisos televisius. "De quantitats econòmiques" i "del nom dels programes on anirien els dos", van ser els temes abordats, segons les mateixes declaracions.

A més, Àlex Àlvarez va revelar el desenllaç previst d'aquesta presumpta operació mediàtica: "Al final del concurs trencaran". I va concloure: "Això és el que ens explica aquesta font".

Aquestes afirmacions es van emetre mentre Gloria, germana del supervivent, es trobava al plató de 'Tardear'. La seva reacció no es va fer esperar i va defensar amb fermesa l'autenticitat del vincle entre el seu germà i Gabriella. "Literalment crec que no és un muntatge. Ella li escriu cada dia 'Manuel t'estimo, estic aquí'. Tinc jo les seves xarxes", va assegurar.

