Laura Madrueño es posa seriosa i denuncia el joc brut de 'Supervivientes' en directe

Si hi ha alguna cosa important a 'Supervivientes' és el menjar. Per això, els concursants lluiten amb tot per aconseguir guanyar les desitjades proves de recompensa. No obstant això, en aquesta ocasió Laura Madrueño ha hagut d'intervenir per llançar-los un toc d'atenció i recordar-los la importància de jugar net.

Tot succeïa durant una de les proves de recompensa, on els concursants es jugaven un cobejat plat espanyol: la truita de patates. En aquest joc, els concursants s'enfrontarien en duels per alçar-se com a guanyadors. Amb un arnès i agafats amb una corda elàstica, els supervivents havien d'agafar diverses banderes d'una en una.

No obstant això, l'actitud d'alguns participants ha obligat la direcció de 'Supervivientes' a intervenir. Ha estat en el duel de Carmen Alcayde contra Makoke, on Laura Madrueño ha hagut de detenir la prova per donar-los un toc d'atenció.

| Mediaset

Joc brut en la prova

Tot es desenvolupava amb normalitat durant el primer duel, però en el segon Carmen Alcayde es quedava immòbil. Davant d'això, la presentadora l'animava a aconseguir la bandera davant la seva contrincant, amb qui va limar asprors en el passat 'Puente de la Concordia'. Com a resposta, la periodista agafava de la corda elàstica que tirava de Makoke, provocant que retrocedís i caigués a la sorra.

Era llavors quan la presentadora es posava seriosa. "Això no val i a més li pots fer mal", sentenciava Laura, que es posava molt seriosa amb la situació que s'acabava de viure. Ràpidament, la valenciana es disculpava amb el programa i amb la seva companya, al·legant que no sabia que estava prohibit.

Després d'això, l'organització ha hagut d'intervenir en diversos duels més. Primer ha estat amb Nieves Bolós, a qui ha recordat que no es podia agafar del coll. "Noies, joc net no us feu mal", els recordava la presentadora. Encara que l'organització ha confirmat que el contacte físic i intentar retenir l'altre concursant era vàlid, el duel de la influencer amb Anita s'ha allargat massa.

Entre empentes, Anita Williams i Nieves Bolós s'han quedat encallades i sense poder avançar cap a la bandera. Una cosa que ha obligat 'Supervivientes' a reiniciar el duel, aquesta vegada prohibint el contacte físic entre elles.

| Mediaset

La situació s'ha repetit més endavant amb els dos grans enemics d'aquesta edició: Montoya i Manuel González. Tots dos han mantingut un forcejament bastant violent, amb estirades, empentes i claus de tot tipus per intentar retenir l'altre. Encara que el sevillà ha obtingut la bandera, Laura Madrueño ha donat per invàlid el duel a causa del "joc brut" presenciat.

Més endavant, Pelayo Díaz ha atacat durament a Carmen Alcayde per la seva actitud durant la prova, titllant-la de tramposa i de jugar brut. Unes paraules que han fet esclatar en llàgrimes la periodista. "No sabia que estava prohibit i m'he disculpat amb Makoke", plorava la concursant de 'Supervivientes', que tornava a disculpar-se per "estar fora del programa".