'Supervivientes' salva in extremis de l'expulsió al seu concursant més polèmic

Nit d'expulsió a 'Supervivientes' i la tensió es podia tallar amb un ganivet a La Palapa. Álex Adrover, Joshua Velázquez i Pelayo Díaz s'enfronten a una dura nominació que podria deixar-los fora del concurs de forma definitiva. Durant aquesta gala, Jorge Javier Vázquez desvela qui ha estat el setè expulsat oficial de l'edició.

Recordem que Joshua, Pelayo, Álex i Borja González van ser els primers nominats de l'esperada unificació. Després del retorn de Terelu Campos als Cayos Cochinos, el concurs arriba a la seva recta final i els concursants deixen d'estar dividits per equips per lluitar individualment pel maletí. Una nominació clau que podria donar un gir total al concurs.

No obstant això, el passat dimarts amb Jorge Javier Vázquez vam conèixer el nom del primer salvat. Borja González s'alçava amb el suport majoritari de l'audiència i es lliurava de l'expulsió amb més del 60% dels vots. Després de la cerimònia de salvació, 'Supervivientes' tornava a obrir les línies entre Joshua Velázquez, Álex Adrover i Pelayo Díaz.

| Mediaset

Una expulsió molt igualada en què els tres candidats han estat molt igualats. Al principi de la gala, els percentatges se situaven en un 47%, 29% i 24%, el que deixava en l'aire l'expulsió. No obstant això, i contra tot pronòstic, el primer a salvar-se ha estat Álex Adrover.

L'actor, que aquesta setmana ha rebut la visita de la seva parella Patricia Montero, s'ha tornat a salvar de l'expulsió contra dos pesos pesants. Una salvació que ni ell mateix s'esperava, mostrant-se molt sorprès amb el resultat. "Per res m'esperava això amb els companys amb els quals estava nominat", confessava el concursant, molt agraït de poder quedar-se al concurs.

Igualat duel entre Pelayo i Joshua

Això deixava l'expulsió entre Joshua Velázquez i Pelayo Díaz. "Cap dels dos vol marxar i això és boníssim per al concurs, però un dels dos ja és fora", iniciava Jorge Javier, abans de donar el nom de l'expulsat.

Finalment, Pelayo Díaz ha aconseguit salvar-se d'aquesta difícil nominació. L'estilista ha viscut moments molt tensos en les últimes setmanes, en què la polèmica no ha deixat de perseguir-lo. No obstant això, sembla que el públic encara no li ha donat l'esquena i podrà continuar discutint amb Carmen Alcayde a Hondures.

D'altra banda, això significa que Joshua Velázquez es converteix en el nou expulsat oficial d'aquesta edició. El jove no ha pogut recuperar-se del baixó que va tenir fa unes setmanes, on va haver de ser evacuat d'urgència per un herpes zòster. Tot i que va arribar a salvar-se tres vegades seguides, el jove va perdre força i haurà d'abandonar 'Supervivientes'.

"Necessito dir alguna cosa, això per a mi no és una feina com qualsevol altra, per a mi això era una il·lusió", explicava el concursant. Abans d'acomiadar-se, assegurava que el concurs li havia canviat la vida. "Tornar a Espanya sent una altra persona", deia emocionat, abans d'abandonar La Palapa.