Els metges dicten sentència sobre el futur de Joshua Velázquez a 'Supervivientes'

Aquesta setmana, 'Supervivientes' preocupava els seus seguidors amb l'evacuació d'emergència d'un dels seus concursants. Els metges del programa mantenien a Joshua Velázquez en observació després de detectar-li un herpes zòster que s'havia estès per l'esquena i les espatlles. En aquesta nova gala, Sandra Barneda desvela si Joshua pot tornar al concurs o abandona el concurs.

La passada gala del reality de supervivència acabava amb un important anunci de Jorge Javier Vázquez. El presentador li comunicava a Joshua Velázquez que encara no podia tornar als Cayos Cochinos. Després de diversos dies de tractament, els metges consideraven que el concursant havia de seguir en observació per determinar si pot continuar concursant.

"Estic bé, he estat força ben cuidat", començava el concursant quan la presentadora contactava amb ell. Després del missatge tranquil·litzador del jove, passava a expressar el seu desig de tornar a incorporar-se al concurs. "Tinc ganes de tornar a la platja, amb els meus companys i tornar al joc", assegurava Joshua, la permanència del qual a 'Supervivientes' penja d'un fil.

| Mediaset

Els metges dicten sentència

Tot i que el concursant ha deixat clar que ja es trobava millor, Sandra Barneda li ha recordat que la paraula final la té l'equip mèdic. Tot i que Joshua insisteix a sentir-se amb forces, l'herpes zòster és una afecció que podria tenir complicacions si no es controla correctament. "M'agafaré a un cocoter si cal", expressava el concursant.

"Ja saps que el que tens no és fàcil i no sempre es controla", li advertia la presentadora, abans de llegir el part mèdic que desvelava el seu futur a 'Supervivientes'. "En els últims dies, Joshua ha presentat una evolució satisfactòria i el tractament ha remès la infecció", llegia la catalana.

Per tant, degut a la bona resposta que el jove ha presentat davant el tractament, Joshua Velázquez pot tornar a Playa Calma. Així, el concursant es reincorpora al concurs com a concursant de ple dret. No obstant això, Joshua haurà de seguir al peu de la lletra les recomanacions mèdiques i seguirà amb el tractament des dels Cayos Cochinos.

Una notícia que no ha pogut il·lusionar més al jove, que assegura que el concurs "li ha canviat la vida". A més, la bona notícia arriba en una altra setmana decisiva per al canari. Després de diverses salvacions, el concursant de 'Supervivientes' es juga la seva permanència al concurs en una nominació molt dura contra Álvaro Muñoz Escassi, Nieves Bolós i Carmen Alcayde.