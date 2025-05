Així queden les inesperades primeres nominacions després de la unificació de Supervivientes

Després de 70 dies des de l'inici d'aquesta edició de 'Supervivientes', el concurs arriba a una nova fase: la unificació. Un gir que arriba de la mà de Terelu Campos i que marca l'inici d'una nova etapa en què els concursants lluitaran de forma individual. Amb aquesta nova dinàmica, el concurs ha viscut les seves primeres nominacions a Playa Magma, la nova localització dels 10 supervivents restants.

És important destacar l'enorme canvi que suposa la unificació dels equips. A més de que passaran a competir de forma individual, també afecta les nominacions. Fins ara, eren 4 els concursants que s'exposaven al públic cada setmana. Amb aquest nou rumb de 'Supervivientes', la llista es redueix a tres nominats.

Així, ha donat inici una nova ronda de nominacions que han estrenat Anita Williams i Makoke. L'ex de 'La Isla de las Tentaciones' ha apuntat a Pelayo Díaz, a causa que "l'última vegada que va sortir nominat va ser quan Crist va perdre la sabata". D'altra banda, la col·laboradora de Telecinco apunta a Álex Adrover. "M'imagino que Damián nominarà Montoya i a les noies no les vull nominar que quedem molt poques", declarava la concursant.

Seguidament, era el torn de Joshua Velázquez, que també apuntava a Álex Adrover, amb qui assegurava "tenir una conversa pendent". "Estic molt decebut amb ell", assegurava. Juntament amb el dissenyador, nominava Montoya que, sense molta sorpresa, votava pel seu arxienemic Pelayo.

Seguidament, el torn d'Álex Adrover que li tornava el vot a Joshua Velázquez. També nominava Carmen Alcayde, que ha tingut una gala molt complicada. La periodista apuntava a Pelayo Díaz de qui assegurava que "perdó als seus seguidors perquè tothom té dret a la vida", assegurava ella.

Malgrat que les punyetes i discussions entre l'estilista i Carmen Alcayde són un constant als Cayos Cochinos, la nominació de Pelayo Díaz ha sorprès a tothom. "M'ha decebut la seva actitud", assegurava el concursant, apuntant a Álex Adrover, amb qui encara no ha tingut l'oportunitat de conviure.

Tancaven les nominacions Borja González i Álvaro Muñoz Escassi, que apuntaven a Joshua Velázquez a causa de la dura setmana que ha tingut. El jove estilista ha estat fora de l'illa a causa d'un herpes zòster que ha estat a punt de deixar-lo fora de 'Supervivientes'. Després de les nominacions completes, Jorge Javier Vázquez ha fet un important anunci.

"Amb la unificació, en principi pel grup només surten dos nominats però si hi ha empat, surten més", explicava el presentador. I això és justament el que ha passat, ja que tant Joshua, Pelayo i Álex han rebut tres vots.

Finalment, Damián Quintero com a líder ha pres la decisió final, la més sorprenent fins al moment. Malgrat la seva mala relació amb Montoya i Carmen Alcayde, el karateka ha decidit nominar a l'única persona que encara no s'havia exposat al públic: Borja González. Ha estat un moviment estratègic, ja que assegura veure'l com un contrincant fort.

Per tant, Álex Adrover, Borja González, Joshua Velázquez i Pelayo Díaz són els primers nominats de la recentment inaugurada Playa Magma. Ja en la unificació, les votacions seran més igualades que mai.