Borja González revela el futur de la seva relació amb Ana Soler a 'Supervivientes'

La d'aquesta gala ha estat una nit molt intensa per a Borja González. Després de rebre la bona notícia que era el primer salvat per l'audiència, 'Supervivientes' encara guardava noves sorpreses per al concursant. Ana Solma, la seva parella, viatjava fins a Hondures per protagonitzar un emotiu retrobament que deixa clar el seu futur després del concurs.

Recordem que la relació d'Ana i Borja no es trobava en el seu millor moment abans de 'Supervivientes'. La parella s'havia ressentit a causa de les responsabilitats del dia a dia, com la feina o la cura de Luca, el seu primer fill. "Hem de cuidar la relació, som pares, treballem i després, l'últim, va la nostra relació", confessava aleshores el participant, entre llàgrimes.

Ara, l'organització de 'Supervivientes' ha preparat un emotiu retrobament en el que Patricia Montero, dona d'Álex Adrover, viuria un paper clau. L'actriu ha estat l'encarregada de portar-li una tauleta amb imatges de Luca, a qui fa més de dos mesos que no veu. "Vinc de part d'Ana, ella no podia venir", li mentia Patricia, còmplice del programa.

Confessions entre llàgrimes

Sense sospitar res, Borja González observava molt emocionat els vídeos del seu fill, que havia après a caminar durant la seva absència. "Com ha crescut tant? Sembla que tingui 3 anys", deia el jove, molt emocionat. Un moment molt emotiu en què Ana Solma apareixia per darrere per sorprendre'l: "De debò pensaves que no vindria?", deia.

Sens dubte, Borja González es llançava contra la seva nòvia, a qui omplia de petons i abraçades tirats a la sorra. "T'he trobat molt a faltar", li confessava ella, mentre ell enviava un missatge contundent al programa: "No penso deixar que us la emporteu", amenaçava entre rialles.

Aleshores, Carlos Sobera els qüestionava directament sobre la crisi que estaven vivint. El presentador es sorprenia de veure'ls tan units, tenint en compte tots els problemes que han compartit públicament des de l'inici del concurs.

"Eren problemes com que de vegades no em deixa parlar en discussions o que estic massa amb el mòbil i no li dono temps de qualitat", confessava Borja. Una explicació que acompanyava desvetllant com de malament ho havia passat en el primer mes de concurs, assegurant que va arribar a considerar l'abandonament.

No obstant això, dos mesos a Hondures li han fet reflexionar i adonar-se de la raó que tenia la seva parella. "Hi ha coses que canviar", admetia ell, que acabava acomiadant-se entre petons i abraçades molt acaramel·lades de la seva parella. "No em torno a separar, Déu", exclamava abans de tornar a la seva platja.