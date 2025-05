Makoke revela les intencions d'Escassi amb Sheila Casas després de 'Supervivientes'

Si alguna cosa els sobra als concursants de 'Supervivientes' és temps. Més enllà de les dures condicions, els concursants tenen moltes hores mortes que usen per pensar en menjar i en les seves vides fora del concurs. En aquesta ocasió, ha estat Álvaro Muñoz Escassi qui s'ha obert en canal sobre la seva vida personal amb Sheila Casas, la seva parella.

Per descomptat, no és la primera vegada que l'ex-genet es recorda de la seva nòvia, a la qual va conèixer al plató de 'TardeAR'. De fet, una de les bromes recurrents de Jorge Javier Vázquez fa burla de la quantitat de vegades que Escassi la menciona. "Besat la maneta", li demanava el presentador, un gest que el participant fa per recordar a Sheila en cada connexió en directe.

No obstant això, aquesta vegada no ha estat el genet qui s'ha recordat de la seva noia, sinó un altre concursant de 'Supervivientes'. Ha estat Makoke, que ha decidit preguntar-li a Álvaro Muñoz Escassi sobre els seus plans de casament. Una conversa que tenien a la platja però que la tertuliana treia a la llum en plena Palapa.

Segons confessava la concursant, Escassi havia confirmat que amb la seva parella "li ve de gust tot". No obstant això, Makoke no s'ha quedat aquí i ha anat un pas més enllà, desvetllant les veritables intencions del genet amb Sheila Casas. "Ha dit amb tot el seu amor que no descartaria un casament amb ella", explicava.

Unes paraules que han fet saltar les alarmes entre diversos dels presents, inclòs el presentador. "Li has espatllat la sorpresa a Álvaro", contestava Jorge Javier Vázquez, en to indignat. Una opinió que compartia amb Terelu Campos, que assegurava que "això li correspon a ell dir-ho".

Per la seva banda, Álvaro Muñoz Escassi preferia ser caut i no confirmar ni desmentir res. De fet, intentava tranquil·litzar la seva parella, ja que no era una cosa que fos a ser immediata. "Li ha donat temps per sortir corrent a Sheila també et dic... Quan torni ha canviat de telèfon i tot ella", assegurava el concursant, entre rialles.

Sens dubte, l'historial amorós del concursant de 'Supervivientes' està donant molt de què parlar. Aquesta setmana també s'ha desvetllat que va tenir un affaire amb Terelu Campos. Una relació que va succeir fa "anys" i de la qual cap dels dos ha volgut dir res.