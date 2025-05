Patricia Montero irromp a 'Supervivientes' i deixa tothom en xoc amb el que fa

Aquesta serà una setmana molt complicada per a Álex Adrover. Després de la unificació,l'actor s'enfronta a una nominació molt complicada que podria deixar-lo fora del concurs. No obstant això, Patricia Montero s'ha disposat a regalar-li un moment emotiu amb la seva inesperada aparició a 'Supervivientes'.

I és que l'actriu ha estat una defensora acèrrima del seu marit, a qui no ha dubtat a defensar a capa i espasa tant a les xarxes com al plató. Ara, Patricia Montero fa un pas més enllà i s'endinsa a les cristal·lines platges d'Hondures per donar-li una sorpresa a Álex. "Mai en gairebé 17 anys de relació ens hem separat més d'una setmana, no em puc aguantar més", confessava ella a l'inici de la gala.

L'emotiu retrobament a Hondures

"La distància és molt dura", es trencava la protagonista de 'Yo Soy Bea', recordant com de difícil ha estat tenir el seu marit al concurs. Una separació que també ha estat molt difícil per a les seves nenes, de 6 i 9 anys. "No entenen gaire bé el concepte del temps i cada vegada l'enyoren més", afegia.

No obstant això,Sandra Barneda ja ha anunciat que el retrobament de la parella no serà senzill. Tots dos hauran d'enfrontar-se al "Duelo al sol", una prova en què competiran conjuntament. "Només si algun dels dos aconsegueix superar els 8 minuts, podreu gaudir d'un sopar junts", anunciava la presentadora.

| Supervivientes Mediaset

L'actriu es preparava per a la prova mentre Álex Adrover arribava amb els ulls embenats, sense saber què esperar. Una bena que queia per revelar la seva dona pujada en una de les proves més dures de 'Supervivientes', a la qual s'enfrontarien conjuntament. "T'has tornat boja", s'emocionava el concursant, mentre ella es llançava al mar per acostar-se a ell.

"Que guapo estàs, t'estimo, no podia més sense veure't", es sincerava Patricia Montero, molt emocionada. "La idea era que no saltessis a l'aigua, Patricia, però ho entenc", aclarava llavors Laura Madrueño, emocionada davant el retrobament de la parella. "Estic tan orgullosa, m'encanta veure'l. Aquest era un somni seu des de nen i havíem de donar-li suport", explicava ella.

Després d'això, la parella s'ha enfrontat a una intensa prova en què havien de quedar-se penjats d'una ruleta que s'anava inclinant cada vegada més. Tots dos han lluitat com jabatos i Patricia Montero s'ha estrenat lluitant com una veritable supervivent. Finalment, tots dos han aconseguit superar la marca de 8 minuts i han acabat besant-se a la platja.

Després de superar el repte que 'Supervivientes' els proposava, tots dos podran gaudir d'un sopar romàntic a les cristal·lines platges hondurenyes. Un retrobament ple d'amor i admiració, que ha deixat clar com de molt es continuen estimant després de 17 anys junts.