Anita a punt d'abandonar després d'una gran baralla amb Montoya a 'Supervivientes'

La relació de Montoya i Anita Williams continua sent tota una muntanya russa de sentiments. Tot i que en les últimes setmanes semblaven haver-se reconciliat, la treva per la pau encara és molt fràgil. En aquesta ocasió, el malentès que van tenir en directe va desembocar en una enorme bronca que es va allargar fins a la matinada i que va deixar la jove a punt d'abandonar.

Tot succeïa en el 'Conexión Honduras' del passat diumenge, on vèiem les imatges d'un malentès entre la parella. "Talla el guió", li deia l'Anita, unes paraules que el sevillà no es prenia gens bé i iniciava la bronca. Una discussió que acabava amb la jove abandonant l'Oracle entre llàgrimes i ensorrant-se.

"Jo em rendeixo amb ell. De vegades les paraules no surten com un vol i tampoc sóc la RAE, si jo explico alguna cosa i no s'entén, no puc fer més", es sincerava. Un moment tens que seguia de tornada a la platja, on uns crancs feien esclatar de nou la situació entre la parella.

| Telecinco

A crits fins a les 5 de la matinada

"De veritat tens gana? Perquè has mirat el cranc", etzibava Montoya, ja de tornada a Playa Magna. Un comentari que la catalana no ha passat per alt i que l'ha fet esclatar: "Em posa malament que em diguis si tinc gana o gula, deixa de dir-m'ho". La jove assegurava haver-se sentit jutjada i, de nou, esclatava una discussió a crits.

"Estàs tot el dia amargada", li etzibava l'andalús, al que la catalana intentava explicar-li (sense èxit), el que li havia molestat. Crits que es van prolongar durant hores, fins ben entrada la matinada i provocant la incomoditat entre la resta dels seus companys. "Com em posi jo a cridar la tenim", sentenciava Terelu Campos, molt molesta amb la situació.

Una bronca que ràpidament involucrava a tots els concursants de 'Supervivientes'. Mentre alguns intentaven posar pau, altres intentaven tranquil·litzar Anita Williams, que estava en ple atac d'ansietat. "Jo no puc dormir aquí, me'n vaig", ploriquejava la concursant en cert moment, donant a entendre que estava pensant en abandonar.

"Diumenge ho vaig passar força malament, em vaig posar nerviosa perquè no tenia ni espai per aclarir-me", confessava l'ex-participant de 'La Isla de las Tentaciones'. Sens dubte, les seves anades i vingudes amb Montoya estan perjudicant greument el concurs d'Anita Williams, que està cada vegada més agobiada amb la situació. Tot i començar 'Supervivientes' amb força, la concursant s'ha anat desinflant i