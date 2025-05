'Supervivientes' revela l'estat de la relació de Manuel amb Gabriella i la seva família

Després de més de dos mesos de concurs,Manuel González aterra a Espanya enmig d'una tempesta pitjor que les d'Hondures. Durant la seva estada a 'Supervivientes', no han deixat de sorgir els rumors que Gabriella Hahlingag, la seva nòvia, li havia estat infidel. Uns rumors alimentats per la seva família i amb qui al seu retorn al plató va protagonitzar un moment tens.

"Jo per respecte a tu, aquest és el teu moment i jo me'n vaig", sentenciava Gloria González l'arribada del seu germà al plató de 'Supervivientes'. Unes paraules queeren seguides per l'abandonament tant d'ella com del seu pare del plató, entre amenaces a Gabriella. Per descomptat, el concursant granadí se sentia completament desubicat i sense saber a qui creure.

Tensió amb la família de Manuel

Ara, Manuel González revela l'estat de la seva relació tant amb la seva nòvia com amb la seva família, amb un desenllaç que ningú esperava. "Estic passant uns dies molt dolents, no he dormit, és molta informació en poc temps..." s'explicava el jove. Finalment, revelava que actualment li havia retirat la paraula a la seva família.

"Ara mateix estic empipat amb la meva germana i el meu pare, no parlo amb ells", confessava l'ex de 'La Isla de las Tentaciones'. Manuel revelava haver mantingut una tensa discussió amb ells després de la gala, que va seguir l'endemà a l'hotel. "Per a mi la família és el primer però crec que s'han passat una mica i han d'entendre que les decisions són meves... em van espatllar la nit", deia.

| Mediaset

Una situació que feia que el jove se sentís molt confós,amb molta informació per processar encara. I tot es posava més tens amb l'arribada de Gabriella Hahlingag, que era rebuda amb una forta abraçada de Manuel. La jove deixava les coses clares des del primer moment: "Hi ha moltíssimes coses de què parlar però el que passi entre nosaltres, és de nosaltres", confessava ella.

Tampoc mostrava embuts en parlar de la família del seu nòvio, aels que culpava directament d'haver-se "carregat la relació". "La meva família el primer que fan és mirar per mi, sí que és veritat que ha arribat molta informació i no l'han sabut gestionar bé", deia l'ex-concursant de 'Supervivientes'.

Per descomptat, Jorge Javier Vázquez volia saber si Manuel i Gabriella segueixen junts. "De moment, som dues persones que han tingut un problema i hem de parlar", confessava la jove, visiblement tensa. Però el presentador no es quedava aquí, preguntant-los si volien seguir sent parella.

L'entrada de Gabriella al plató

I encara que ella es negava a respondre, Manuel González ho tenia molt més clar. "No em fa vergonya dir queestic enamorat de Gabriella i em fa molta pena el que ha passat", confessava, entre llàgrimes. Ella l'abraçava fort, trencant per un moment la distància que els separava i demostrant l'afecte que es tenen.

"Jo no vull que estiguis enfadat amb la teva família perquè per a mi la família és el primer", li deia ella, conciliadora. "Jo em tragaré el meu orgull i si he de quedar amb el teu germà i que ens demanem perdó ho faré, no sóc rancorosa", admetia Gabriella, emocionada.

Després d'aquestes paraules, la parella d'ex-tentadors es donava un apassionat petó que confirmava que encara quedava alguna cosa entre ells. "Llavors, tu vols ser nòvia de Manuel?", tornava a qüestionar-li el presentador, punxant-la. De nou, la jovees negava a respondre directament però se li escapava el somriure, donant a entendre la seva resposta afirmativa.