Així ha estat la tornada de Terelu a 'Supervivientes': salt, missió i un gir de 180°

Aquesta nit, 'Supervivientes' arrenca una nova fase molt important del concurs. Comença la unificació i això significa que els concursants passen a competir individualment per alçar-se com a guanyador d'aquesta edició. Un gir de 180º que ha vingut de la mà d'una de les seves concursants més polèmiques: Terelu Campos.

L'exconcursant de 'Supervivientes' acabava la seva aventura a Hondures fa gairebé dos mesos. Les condicions de l'illa feien mossa en la Campos, que la feia abandonar per la porta del darrere. No obstant això, el seu retorn als Cayos Cochinos ha estat tot el contrari (i amb salt de l'helicòpter inclòs).

També ho ha fet amb una missió especial, ja que era l'encarregada de portar la clau que els permetria llegir el pergamí més important de l'edició. Però abans de la seva triomfal arribada a la Palapa, la germana de Carmen Borrego havia de passar pel ritu d'iniciació de l'aventura: el salt de l'helicòpter.

Un salt que Jorge Javier bromejava que "anava a ser més alt que el de l'Anita". Una cosa a la qual la col·laboradora de Telecinco responia amb sorna, assegurant que es tiraria de mínim 30 metres d'altura. No obstant això, en el moment de la veritat Terelu semblava morta de por.

La tornada de Terelu Campos a 'Supervivientes'

"Què cony faig aquí?", confessava la tertuliana quan el presentador l'entrevistava moments abans del decisiu moment. Finalment, Terelu Campos ha aconseguit llençar-se de l'helicòpter, que s'elevava a escassos metres del mar.

| Mediaset

Després d'això, era el moment que l'exconcursant llegís aquest important pergamí que donaria un gir a aquesta edició. "Supervivientes, complerts 70 dies de concurs arriba el moment més important de l'aventura", narrava la concursant, que havia estat rebuda amb molt d'afecte. "Calma i Furia desapareixen per sempre i, a partir d'aquest moment, apareix Playa Magma, en la qual viureu unificats", anunciava.

Una notícia que era rebuda amb eufòria per la resta de concursants, conscients que això significa estar un pas més a prop de la victòria. Després d'això, Terelu Campos ha aprofitat per anunciar que "també porto missatgets", afegia misteriosament.

Per descomptat, Jorge Javier Vázquez volia saber si la col·laboradora de Telecinco ja s'estava penedint del seu retorn a Hondures. "Et prometo que no", sentenciava ella, que assegurava que després del moment del salt, "això no està tan malament". A més, Terelu presumía d'un èxit amb el qual s'ha alçat aquesta nit: "M'encanta ser l'única persona que s'ha tirat dues vegades de l'helicòpter en la mateixa edició".

No obstant això, la d'anunciar la unificació no era l'única missió que Terelu Campos tenia per davant. 'Supervivientes' té un nou encàrrec per a la col·laboradora que encara no ha desvetllat. "La teva única missió no era portar la clau, però ja les anirem coneixent", assegurava misteriosament Laura Madrueño.