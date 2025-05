La germana de Manuel González revela unes amenaces de Gabriella després de 'Supervivientes'

El retorn de Manuel González a Espanya després del seu pas per 'Supervivientes' podria suposar un respir després de setmanes de supervivència extrema. No obstant això, un conflicte entre la seva parella, Gabriella, i la seva germana, Gloria, ha desencadenat una situació tensa que ja ha creuat la línia de l'entreteniment per fregar el terreny legal.

El desencadenant ha estat la publicació de un suposat missatge de ruptura que Gabriella hauria enviat a Manuel durant la seva estada al reality. Va ser Gloria, qui ha gestionat el telèfon mòbil del seu germà durant 'Supervivientes', la que va revelar aquest contingut a 'De Viernes'. La reacció de Gabriella no es va fer esperar i va arribar amb contundència a través d'una trucada en directe a 'Vamos a ver'.

"Jo no sé qui es creu aquesta niñata de 24 anys. Ric per no agafar la porta, anar a Cadis i pegar-li una pallissa", va llançar Gabriella, visiblement molesta per la intromissió en la seva privacitat. El seu enuig no es va limitar a la filtració, sinó també a l'ús que Gloria hauria fet de les seves converses amb Manuel: "En quin moment aquesta senyora agafa el mòbil de Manuel, es fica en el meu puto xat, llegeix la meva privacitat amb Manuel i ho expandeix? Que jo utilitzava el meu xat amb Manuel per desfogar-me amb Manuel, no amb ella".

| Mediaset

"Ella és una maleducada que agafa el xat del seu germà i no només l'utilitza per tafanejar, sinó per difamar, embrutar la meva imatge i deixar-me per terra", afegia. D'aquesta manera, va seguir amb duresa: "L'únic que em fa entendre amb tot això és que un, vol al seu germà una merda o dos, està fent tot això per netejar la imatge del seu germà. Si això és amor de germana, jo no vull tenir mai una germana que em vulgui així. No la demando per Manuel".

Lluny de quedar-se en l'àmbit mediàtic, la resposta de Gloria no va trigar a arribar i ho va fer a 'Tardear'. "En el programa anterior s'han emès trucades en què m'amenaça amb insults constants, com niñata maleducada. I ja el més fort és que m'ha afirmat que vindrà a Cadis a donar-me una 'pallissa'...", va explicar.

"Crec que això està totalment fora de lloc, arribar a aquests comentaris i aquest nivell. Jo tinc molta educació, no m'ha calgut utilitzar les meves xarxes socials per atacar-la, no he entrat en el seu joc. Ha pujat vídeos molt despectius cap a la meva persona", va apuntar, subratllant que no ha difós cap contingut de caràcter privat: "No he enviat vídeos ni ensenyat imatges a ningú. A mi és el programa qui m'ensenya aquestes coses".

Davant la magnitud dels fets, va assegurar que ha pres mesures per afrontar la situació amb suport jurídic. "Gràcies a Déu estic molt tranquil·la perquè tinc a les meves mans un poder notarial que em permet tenir al meu nom tots els drets d'ell, des de negocis fins a tema xarxes socials", va explicar.

"Ara mateix a casa meva sentim por que aquesta noia em pugui arribar a fer alguna cosa. Ho he deixat en mans dels meus advocats perquè jo ja crec que això es passa", concloïa Gloria.