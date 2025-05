Cop de mall per a Manuel després de rebre la pitjor notícia sobre Gabriella a 'Supervivientes'

Després de gairebé dos mesos de concurs, 'Supervivientes' ja viu les seves primeres visites familiars. Després de la trobada romàntica entre Makoke i el seu xicot, ara ha estat el torn de Manuel González. El concursant s'ha retrobat amb la seva germana Gloria, on ha rebut una de les pitjors notícies que podia imaginar-se.

Aquest 'Connexió Hondures' ha arribat carregat de novetats. Després d'una nova 'Lliga dels Déus', Sandra Barneda ha donat pas al bonic retrobament familiar del gadità. Al començament, la presentadora li ha fet creure que havia de completar una prova per obtenir la recompensa.

"Has d'aconseguir tres ampolles que estan al mar", li explicava la catalana. No obstant això, 'Supervivientes' només havia amagat dues i li ha fet creure a Manuel González que havia perdut la prova. Desesperat, el concursant intentava explicar que només hi havia dues ampolles.

Per descomptat, la tercera la tenia Gloria González, germana del concursant. Després de l'eufòria inicial de la trobada, on tots dos s'han abraçat amb efusivitat a la sorra, 'Supervivientes' li ha assestat el cop al concursant.

La pitjor de les notícies sobre Gabriella Hahlingag

| Mediaset

A l'interior de les tres ampolles, Manuel González ha pogut llegir diversos titulars que s'han escrit de la seva relació Gabriella Hahlingag. Encara que el jove li va declarar el seu amor fa unes setmanes des d'Hondures, a Espanya no han deixat de sortir els rumors. "Han sortit coses que s'ha embolicat amb gent", confessava Gloria, molt seriosa.

No obstant això, la jove es mostrava molt sincera amb el seu germà, al qual no volia desestabilitzar. "He parlat amb ella i em diu que no i que no, però la gent és molt dolenta i està parlant a les xarxes socials", seguia narrant ella. La gaditana admetia haver vist els vídeos de la suposada infidelitat, encara que assegurava que "estan molt distorsionats".

Per descomptat, la decisió final serà de Manuel, que ha estat molt clar al pronunciar-se. "És una de les poques noies amb les quals m'he il·lusionat de veritat", reconeixia ell. No obstant això, es considera una persona de parlar les coses i prefereix esperar a sortir de 'Supervivientes'. "Primer hauré de parlar amb ella i veure les imatges, no vull titllar ningú de res sense parlar-ho abans", tancava el tema.

Per descomptat, el que ni Gloria ni Manuel saben és que Gabriella ja és a Hondures, llesta per retrobar-se amb la seva parella aquesta setmana. Serà al pròxim 'Supervivientes: Tierra de Nadie', on l'ex temptadora confrontarà el seu xicot sobre tots els rumors que han sortit.