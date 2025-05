'Supervivientes' deixa a les portes de la unificació aquest inesperat concursant

La d'aquesta nit ha estat una gala molt important en aquesta edició de 'Supervivientes'. Amb la tornada de Terelu Campos com a enviada especial, el concurs fa un gir de 180º amb la unificació. No obstant això, Joshua Velázquez, Carmen Alcayde o Nieves Bolós, un d'ells es queda fora d'aquesta nova etapa del reality després de viure una tensíssima expulsió.

Recordem que la setmana va començar amb Carmen Alcayde i Álvaro Muñoz Escassi nominats per Playa Furia. En l'altre grup, Playa Calma, els nominats eren Joshua Velázquez i Nieves Bolós. Els quatre s'enfrontaven al veredicte de l'audiència i es jugaven la seva permanència en el concurs. Aquest dijous, 'Supervivientes' ha desvelat per fi qui és l'expulsat.

Fins al moment, Álvaro Muñoz Escassi era l'únic concursant que havia estat salvat de la nominació. Durant l'intens 'Tierra de Nadie' d'aquesta setmana, l'ex-genet es destacava com el més votat per l'audiència davant dels seus contrincants. Això deixava l'expulsió entre Carmen, Joshua i Nieves, la permanència dels quals a Hondures penja d'un fil.

Ja aquest mateix dijous, amb Jorge Javier Vázquez al comandament, hem viscut una nova cerimònia de salvació. En aquesta ocasió, la més votada per l'audiència ha estat Carmen Alcayde, que no ha tingut una nit gens fàcil. La periodista valenciana ha reaccionat amb eufòria, cridant i saltant per tot arreu de l'alegria.

Malgrat la seva alegria, això significava que l'expulsió quedava entre dos grans amics en el concurs. Joshua Velázquez, que fins ara havia estat el més votat de dues nominacions diferents, i Nieves Bolós, que es va passar l'inici del concurs dominant a Playa Misterio. Una votació que ha estat molt igualada però que ha acabat amb un gran perdedor.

I aquesta ha estat Nieves Bolós, que ha tornat a ser expulsada davant les llàgrimes del seu company de nominació. "Moltes gràcies, no puc dir més perquè m'emporto una amiga", confessava Joshua, entre llàgrimes i tremolant.

Al seu torn, la recentment expulsada també dedicava unes boniques paraules als seus companys d'aventura. "Estic molt contenta d'arribar aquí, arribo a Espanya amb molta energia però em fa molta pena perdre'm això", es acomiadava emocionada.