Gabriella confirma els rumors i enfonsa Manuel després del seu retorn de 'Supervivientes'

Dijous passat, l'audiència de 'Supervivientes' posava fi al pas de Manuel González per Hondures. Més de dos mesos en què el concursant s'ha enfrontat a tot tipus de calamitats als Cayos Cochinos, encara que potser no sabia que el pitjor l'esperava a Espanya. Ara, el gadità torna a casa i ha d'enfrontar-se a tots els rumors que han sorgit entorn a Gabriella Hahlingag, la seva nòvia.

Des de l'inici de la seva aventura, la polèmica ha envoltat el concurs de Manuel. Després de diverses setmanes de rumors d'infidelitat, el gadità rebia la seva nòvia a Hondures i posava fi a qualsevol dubte sobre la seva relació. Després de confessar-li el seu amor i assegurar que li creia, el jove no esperava el cop que rebria en tornar a Espanya.

| Mediaset

I és que segons Gloria, germana de l'exconcursant i la seva defensora al plató, Gabriella Hahlingag li hauria enviat un missatge de ruptura després d'assabentar-se de la seva expulsió. "Estic farta de les tonteries per una relació de tres mesos en què he estat dos sense veure'l", explotava la jove al plató, abans de veure's les cares amb Manuel.

L'entrada de Manuel al plató

Després d'un petit repàs del seu pas per 'Supervivientes', Carlos Sobera donava pas a les controvertides imatges de tot el que ha passat als platós de Telecinco durant el seu concurs. Entre elles, vídeos del seu pare confessant que no li agrada Gabriella o la seva germana assegurant haver llegit un missatge de ruptura.

"Doncs ja està, no serà ni el primer ni l'últim i si les coses passen és per alguna cosa", afirmava el gadità, llest per trencar la seva relació. Per la seva banda, Manuel González assegurava haver-se portat "de 10" amb ella i que "ningú es mor per ningú".

Finalment, ha arribat el moment del retrobament entre la parella, que han compartit una freda abraçada abans de posar-se al dia. "La teva germana s'ha dedicat a escampar informacions falses per tots els platós", començava la jove, acusant Gloria de malmetre. A més, l'ha titllada d'"invadir la seva intimitat" llegint els missatges que ella li enviava al mòbil.

"T'he anat enviant missatges durant el concurs perquè els llegissis en sortir. En aquell moment et vaig enviar un missatge de més de 20 dies amb molt d'angoixa. Et deia que necessito parlar amb tu, que no puc més amb la situació i que la teva família no em vol", narrava ella, visiblement emocionada.

La família contra Gabriella

Després d'aquest moment, la família de Manuel González intervenia per tallar la jove, negant les paraules de Gabriella. "M'ha amenaçat en un plató de televisió", acusava Gloria, abans d'abandonar el plató per "no espatllar el moment" del seu germà. La seguia també el seu pare, que assegurava que la situació "estava en mans d'advocats".

"S'han carregat la teva relació, el teu concurs i a sobre se'n van indignats", denunciava l'ex temptadora, amb la veu trencada. A més, la jove admetia estar anant a teràpia per tota la situació viscuda durant el seu pas per 'Supervivientes'. "Tu veus normal que es fiqui a llegir els meus missatges i vagi a explicar-ho?", li qüestionava ella.

També aprofitava per confessar les paraules que Gloria González hauria qualificat com a amenaça. "A mi em van trucar per telèfon i saps com sóc parlant i en el calent vaig dir: hauria d'haver anat i enganxar-la dels quatre pèls", confessava. "Però jo no la vaig amenaçar", prosseguia ella, assegurant que tots estaven en contra seva pels rumors d'infidelitat.

Per descomptat, la situació havia sobrepassat Manuel González, que no ha sabut com reaccionar. "Em xoca molt veure la meva germana i el meu pare tan molestos que no la volen ni veure", aconseguia dir el jove, perplex.