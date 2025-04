Manuel es trenca i envia un missatge inesperat a Lucía Sánchez a 'Supervivientes'

Aquesta ha estat una nit molt complicada per a Manuel González. El jove no només ha hagut de ser atès per l'equip mèdic, sinó que també s'ha enfrontat a un 'Pont de les Emocions' carregat de sentiment. El concursant de 'Supervivientes' s'ha obert com mai, desvetllant tots els detalls de la seva relació amb Gabriella i arribant a llançar un inesperat missatge a la seva ex-parella: Lucía Sánchez.

Una dinàmica en què el gadità s'ha trencat completament, desvetllant alguns dels episodis més durs de la seva vida. Un d'aquests episodis va succeir en tornar de la seva primera temporada de 'La Isla de las Tentaciones'. "Vaig descobrir que els meus pares havien discutit i el meu pare havia marxat de casa", desvetllava el concursant, visiblement emocionat.

Un 'Pont de les Emocions' carregat de sentiment

| Mediaset

Manuel González ha aprofitat el seu 'Pont de les Emocions' ha desvetllat un dur episodi de la seva vida: quan els seus pares van estar a punt de divorciar-se. "Jo ho vaig passar molt malament, sempre hem estat una família humil i unida", narrava el jove, que no ha deixat de plorar en el procés.

Un moment en què el gadità va lluitar perquè els seus pares continuessin junts. "Vaig lluitar moltíssim fins que vaig aconseguir que es donessin l'oportunitat per ser feliços", explicava emocionat sobre un dels moments que més orgull li fan sentir. "Per a mi, la fama no significa res: que el meu pare i la meva mare estiguin junts és el meu major èxit", es confessava ell.

Més endavant, Laura Madrueño també li qüestionava sobre el que l'ha fet famós: les seves relacions. Recordem que l'ex temptador es va fer conegut a 'La Isla de las Tentaciones', on va entrar com a parella de Lucía Sánchez i va acabar sent-li infidel.

Manuel llança un inesperat missatge a les seves ex parelles

Aquí, el jove gadità ha tornat a enfonsar-se, reconeixent el seu egoisme en les seves relacions. "Jo sempre he mirat per mi en les meves relacions", desvetllava ell, reconeixent que no sempre s'ha portat bé amb les seves ex parelles. "Des d'aquí els demano perdó a totes les meves ex parelles pel mal que els he pogut causar", sentenciava llavors el concursant de 'Supervivientes'.

Tot i que no ha dubtat a reconèixer els seus errors, el gadità espera passar pàgina amb la seva nova nòvia: Gabriella. Qui va ser la temptadora de Montoya va confirmar el seu romanç amb l'actual concursant de 'Supervivientes' mesos després del final del reality de Telecinco. "Com he estat amb ella no he estat mai", confessava ell.

"Des d'aquí t'envio una abraçada i un petó. Espero cuidar-te fins al final perquè tens un cor d'or i ets la persona que em complementa ara mateix", li dedicava el jove enamorat. Més endavant, quan Sandra Barneda li qüestionava sobre el tema, Manuel ha anat més enllà sobre els seus sentiments cap a la romanesa.

"Ha despertat en mi alguna cosa que mai m'havia despertat", s'emocionava ell. "M'ha pessigat el cor com ningú, que m'esperi si us plau", li demanava més endavant. Unes paraules que no han fet gens de gràcia a Rocío, germana del concursant. "Es parla que ha estat amb altres nois... a mi em dona les seves explicacions però se les haurà de donar a ell", ha reclamat ella, en referència als rumors que han anat sortint de les infidelitats de Gabriella.