'Supervivientes' pesca de 'Maestros de la Costura' al seu setè concursant confirmat

Després d'anunciar els estel·lars fitxatges de Pelayo Díaz o Álvaro Muñoz Escassi, 'Supervivientes 2025' continua desvetllant els noms que completaran el càsting de l'edició. Aquesta nova entrega, amb un Jorge Javier Vázquez que repeteix al capdavant, començarà a principis de març amb un càsting "molt potent", en paraules de la pròpia Laura Madrueño.

Ara, ha estat el torn d'un expert en realities. Joshua Velázquez, guanyador de 'Maestros de la costura', aparcarà l'agulla i el fil durant un temps per posar rumb a Hondures. Aquest dissenyador de moda va participar en el talent de La 1 el 2020, on va aconseguir alçar-se amb el primer lloc i impulsar la seva carrera en el món de la moda.

Des de llavors, Joshua té la seva pròpia marca de moda i dissenys que han lluït personalitats tan variades com les Azúcar Moreno o Paris Hilton. També s'ha vist embolicat en polèmiques: quan Cristina Pedroche va portar un mono que era molt semblant a un disseny de Joshua. "Jo no vaig voler pronunciar-me", assegurava llavors el dissenyador, que assegura que va arribar a estar hospitalitzat per la pressió que va viure.

"Vinc amb moltíssimes ganes", declarava el jove en el seu vídeo de confirmació per a 'Supervivientes 2025'. Un vídeo que ha estat tota una declaració d'intencions, assegurant que "anem a rebentar Hondures" i portant la seva terra, Canàries, per bandera. "Canàries aquest any està present", ha declarat orgullós.

Joshua no serà el primer concursant del reality de costura que Telecinco rescata. El dissenyador canari seguirà els passos de Mahi Masegosa (que va quedar 4a a 'Supervivientes 2019') i Lara Sajen (7a a 'Supervivientes 2021').

El nom del dissenyador ha sonat fort durant anys per a altres edicions i concursos de la cadena. De fet, el jove admet haver fet el càsting per a 'Operación Triunfo' i va arribar a assegurar que un dels seus grans somnis seria participar a 'Tu Cara Me Suena'.

Per ara, la seva faceta musical haurà d'esperar. No obstant això, tindrem l'oportunitat de veure una altra cara de Joshua Velázquez enfrontant-se a la fam, el fred i les dures proves. D'aquesta manera, el seu nom s'uneix al càsting de 'Supervivientes 2025', que començarà el dijous 6 de març.