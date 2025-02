El fitxatge inesperat de 'Supervivientes' que no agradarà gens a la família Pantoja

Queden menys de dues setmanes perquè comenci la nova edició de 'Supervivientes' i cada vegada són més els concursants que coneixem. L'últim nom ha estat confirmat per Emma García a 'Fiesta'. Es tracta d'un rostre relacionat amb el Clan Pantoja que no agradarà gens a Cantora: Laura Cuevas.

"Sóc Laura Cuevas. Vaig conviure durant més de 20 anys amb Isabel Pantoja, conec secrets de Cantora que encara ningú ha explicat. Ara pot ser que els expliqui, perquè me'n vaig a 'Supervivientes'", han estat les seves paraules en el vídeo de confirmació.

Laura Cuevas és filla d'un dels treballadors de la finca Cantora, el majoral Juan Cuevas, i va conviure durant més de 20 anys amb la família Pantoja. De fet, passava els estius jugant amb Kiko Rivera o Anabel Pantoja. No obstant això, després es va sentir traïda per ells i no va dubtar a explicar algunes de les seves intimitats als platós de televisió, com el 'Deluxe'.

| Mediaset

A més, la vam veure fa pocs mesos com a col·laboradora a 'Tardear', on va parlar sobre la relació entre Isabel Pantoja i la seva filla Isa. Entre altres coses va dir que a la tonadillera "sempre li ha sobrat aquesta nena" i que "mai la banyava. Quan Dulce no podia, la banyava jo, la pentinava jo, jugava jo amb ella".

Cal destacar que no és la primera vegada que Laura Cuevas participa en un reality de Telecinco. Ja la vam veure l'any 2015 a 'GH VIP', edició que va guanyar Belén Esteban, on va conviure a la casa de Guadalix amb Kiko Rivera. No obstant això, no va aconseguir convèncer el públic i va ser la tercera expulsada.

Recordem que Laura Cuevas s'uneix a la resta de noms confirmats per 'Supervivientes' que són Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi i Beatriz Rico. Jorge Javier Vázquez seguirà al capdavant de les gales dels dijous, mentre que Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. A més, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Connexió Hondures' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Terra de Ningú'.