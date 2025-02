El conegut cantant que fa el seu salt a Telecinco i fitxa per 'Supervivientes 2025'

'Supervivientes 2025' arrenca el compte enrere per al seu inici. Telecinco ja ha donat la data:el 6 de març comença el reality més extrem de la televisió. Com que cada vegada queda menys per veure el grup de 'Celebrities' que saltarà de l'helicòpter a l'aigua, Telecinco va desvetllant a poc a poc el nom dels seus supervivents.

De moment,Pelayo Díaz, Makoke i Álvaro Muñoz Escassi són els tres concursants oficials ja confirmats. Mentre acaba de confirmar-se la llista de concursants,les xarxes s'omplen d'especulacions i rumors de possibles candidats. Tanmateix, durant la vuitena gala de 'GH DÚO' d'aquest dijous s'ha desvetllat el nom del quart confirmat.

El seu nom és Arturo Almarcha Corella, encara que és més conegut com Almácor. El cantant urbà va saltar a la fama després de participar al 'Benidorm Fest' de 2024, aconseguint classificar-se per a la final. La seva cançó,'Brillos Platino', va ser una de les grans favorites dels eurofans i va aconseguir quedar-se a les portes de representar-nos al Festival. Més tard, la cançó es va convertir en la cançó oficial de RTVE a l'Eurocopa 2024.

| RTVE

Ara, Almácor torna a la televisió amb un projecte totalment diferent: la seva participació a 'Supervivientes 2025'. "Mare meva, que bogeria tio", assegurava el nou concursant en el vídeo de confirmació que s'ha emès durant l'última gala de 'GH DÚO'.

"Ho dic i sembla que això és una peli", repetia el cantant, que es mostrava molt emocionat per emprendre l'aventura de la seva vida. "Tinc moltíssimes ganes d'afrontar aquest repte i sortir de la meva zona de confort que és estar en un estudi tranquil·let", admetia Almácor.

Aquesta serà la primera vegada que veiem Almácor davant de les càmeres fora del món de la música. El cantant de gènere urbà va començar la seva carrera el 2019, publicant a Spotify els seus primers temes. A partir d'aquí, el seu ha estat una carrera de fons en la qual ha treballat constantment per fer-se un lloc a la faràndula.

Almácor es converteix en el quart concursant oficial de 'Supervivientes 2025', amb un càsting que,en paraules de Laura Madrueño, "serà súper competitiu". El cantant promet aportar el toc còmic i les rialles al reality.

"Vaig amb ganes d'enfrontar-me a les proves i prendre-m'ho tot a riure, perquè l'important és ser feliç" declarava en el vídeo, en el qual també bromejava que esperava que no li piquessin els mosquits.