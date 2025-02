Gerro d'aigua freda per a Makoke a només dues setmanes de començar 'Supervivientes'

Gairebé queden dues setmanes perquè comenci una nova i intensa aventura de 'Supervivientes'. Cada vegada queda menys perquè un grup de famosos desembarqui a les paradisíaques platges dels Cayos Cochinos d'Hondures. Serà el proper dijous 6 de març, a les 22:00h, quan aquest icònic moment de cada edició del reality tingui lloc a Telecinco.

De moment, els concursants confirmats per Telecinco són Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi i Almacor, i aviat es revelaran més supervivents... Encara que al llarg d'aquestes setmanes ja han sortit molts rumors sobre possibles concursants com Elena Tablada o Carlo Costanzia, cosa que van desmentir.

El programa continuarà comptant amb tres nits de gala. Jorge Javier Vázquez al capdavant de les gales dels dijous de 'Supervivientes' i Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. A més, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Tierra de Nadie'.

El fitxatge que menys ha sorprès ha estat el de Makoke. La tertuliana fa anys que intenta participar en el reality, però no ho ha aconseguit fins aquest any. Va estar a punt de fer-ho durant l'edició de Kiko Matamoros, però el seu ex no estava disposat a coincidir i s'hi va negar.

Tanmateix, encara que compleixi el seu somni, no serà d'una manera bonica almenys a Espanya. Makoke no comptarà amb la defensa de la seva filla Anita Matamoros als platós de Telecinco. Així ho ha deixat clar en declaracions a Europa Press: "Sí, home! Aquests platós no els controlo jo, no els manejo". En ser preguntada pel concurs del seu pare, la influencer ha evitat fer comparacions: "No crec que sigui jo qui hagi de parlar d'això".

Tot i així, ha mostrat un total suport a la seva mare: "A mi em fa molta il·lusió que vagi a viure una cosa així. Estic molt expectant a veure com ho fa, però crec i espero que ho farà estupendament".

A més, assegura que no creu que ho passi malament per la fam, però la seva debilitat serà estar lluny de la seva família: "El que més li costarà és el cap. El moment de baixada de trobar a faltar els seus néts, la seva parella i a nosaltres, però ella té debilitat pels seus néts". I també el moment de llançar-se de l'helicòpter...