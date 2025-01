Comunicat de Cristina Pedroche amb tota la veritat sobre el seu segon embaràs

Més d'una setmana després de les Campanades, Cristina Pedroche segueix estant de plena actualitat. El passat 28 de desembre, coincidint amb el dia dels innocents, la presentadora va publicar a les seves xarxes socials que torna a estar embarassada. Degut al dia en què va compartir la bonica notícia, molts van dubtar de si era real o si es tractava d'una innocentada, cosa que ara ha aclarit en un comunicat.

"Encara avui hi ha gent que em pregunta si era veritat allò de l'embaràs. Pensava que no calia haver d'explicar les raons per les quals ho vaig publicar aquell dia (ni molt menys aclarir que és veritat), però em quedaré més a gust fent-ho", desvelava.

"Fa dos anys, el 28 de desembre una revista va publicar una foto de Dabiz i meva (molt antiga, per cert) dient que estava embarassada. Aquesta revista abans no es va posar en contacte amb mi per preguntar si era veritat o mentida. Simplement ho van publicar suposo que pensant que si era mentida tampoc passaria res perquè era el dia dels Sants Innocents", afegia.

| @cristipedroche

D'aquesta manera, aquest va ser el motiu del dia escollit per Cristina Pedroche: "Ningú, però ni una sola persona s'ho va qüestionar. Tothom m'escrivia per donar-me l'enhorabona. Només algunes persones properes a les quals encara no havia tingut l'oportunitat d'explicar-ho s'ho qüestionaven. Això em va fer molt de mal, vaig sentir que una cosa tan íntima i tan important "no em pertanyia". No vaig poder ser la propietària del missatge ni d'una notícia tan bonica per a mi".

"Dos anys després la història es repetia, tot coincidia, però aquesta vegada vaig ser molt més precavuda en les meves visites als controls mèdics. I ho vaig explicar encara a menys persones que la vegada anterior. Va arribar el 28 de desembre del 2024 i vaig sentir que era una bona oportunitat per publicar-ho i intentar així oblidar el mal que m'havien fet dos anys enrere", ha continuat el comunicat.

"Ho vaig publicar amb un vídeo real, actual, en què sortíem el meu marit i jo veient el test d'embaràs. No hi havia dubtes, era impossible que ningú dubtés. O sí? Mai ho vaig veure venir", explicava Cristina Pedroche.

"La gent diu: i per què no ho vas publicar un dia abans o un dia després?. Com he dit abans era una data que jo tenia marcada pel dolor i volia substituir-la per una cosa bonica, però és que a més porto 15 anys treballant a televisió i mai he fet una broma sobre la meva vida privada i molt menys en els Sants Innocents. Mai jugaria amb una cosa així", afegia la presentadora d'Atresmedia.

"Amb això vull potser convidar-vos (i m'incloc) a reflexionar sobre la influència que tenen els mitjans sobre nosaltres. Que una revista publiqui una cosa i ens la creguem abans que als protagonistes de la història em sembla com a mínim 'estrany'", explicava als seus seguidors d'Instagram.

"Vull acabar dient que no puc estar més feliç per multiplicar l'amor", concloïa Cristina Pedroche.