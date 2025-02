Jorge Javier Vázquez sentencia a Álvaro Muñoz Escassi abans de 'Supervivientes 2025'

Álvaro Muñoz Escassi va ser el tercer confirmat oficial per a 'Supervivientes 2025', que ja escalfa motors per estrenar-se a principis de març. El genet torna al concurs més extrem 16 anys després de la seva primera participació el 2009, quan va haver d'abandonar per una lesió. A pocs dies de partir rumb a Hondures, Escassi ha estat objectiu de unes dures declaracions de Jorge Javier Vázquez, presentador del format.

Ho va fer durant la seva última aparició a 'De Viernes', quan sabia que l'exgenet es trobava en una sala contigua i que podia escoltar-lo. Durant aquell moment, el presentador català va aprofitar per deixar anar la seva veritable opinió sobre Álvaro Muñoz Escassi.

"La nostra relació està una mica tensa", confessava Jorge Javier Vázquez quan li preguntaven per ell. Bea Archidona, presentadora del programa, revelava el motiu del desgrat mutu entre presentador i futur concursant. "Li vas escriure un article que no era gaire graciós, oi?", apuntava la periodista.

Davant d'això, Jorge Javier responia sense pèls a la llengua que el recent exnòvio de Hiba Abouk era "un contista".

"Com que no el veuré, ho puc dir", es justificava el presentador davant algunes de les veus al plató que defensaven el genet. Després d'això, Jorge Javier Vázquez es mostrava més crític que mai. "A l'Álvaro de fa 16 anys ja el tenim molt calat", explicava, "ha de venir amb una altra careta", deia en referència a la seva futura participació a 'Supervivientes 2025'.

A més, tampoc dubtava a explicar el tens retrobament que havia mantingut amb Álvaro Muñoz Escassi al maquillatge. "Hem coincidit i és al·lucinant les vegades que es mira al mirall", ironitzava el presentador.

"Fixa't si té poca vergonya", seguia Jorge Javier, impassible, "que ha tingut el valor de dir-me que amb aquest cabell ros li recordo a Sheila Casas', narra. Segons ell, això només era un intent per part d'Escassi per camel·lar-se'l abans de l'inici de la seva aventura. Una cosa que, clarament, no ha agradat gens al presentador.

"Tu això de fer amics...", li comentava Santi Acosta, que porta al capdavant de 'De Viernes' des dels seus inicis. No obstant això, això no ha tallat un pèl a Jorge Javier Vázquez, que ha assegurat que "li encanta fer-lo enfadar". A més, el presentador s'ha acomiadat amb un missatge molt clar: "Et donaré una edició que voldràs no haver anat", es pronunciava abans d'abandonar el plató.