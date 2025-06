'Supervivientes' aclareix la veritat i mostra les imatges de l'incident amb Montoya

El darrer 'Conexión Honduras' acabava amb una de les gales més intenses que es recorden en aquesta edició de 'Supervivientes'. En plena Palapa, Álvaro Muñoz Escassi llançava unes greus acusacions cap a un dels seus companys i assegurava haver vist Montoya mostrar una actitud violenta amb Anita Williams. Tot i que el programa negava que aquesta situació s'hagués donat, el concursant demanava que s'emetessin les imatges de l'altercat. Dit i fet, l'organització del reality ha decidit emetre completament la seqüència del moment per aclarir qualsevol dubte sobre la situació.

Un incident que ha aixecat la polèmica aquí a Espanya i que aquests dies està donant molt de què parlar. Segons havia explicat Escassi, hauria observat Montoya "fent cops cap enrere" mentre cridava improperis dirigits a l'Anita. Una situació que va denominar com "una cosa que si veiés al carrer, m'hi ficaria a intervenir", assegurava.

La polèmica arriba fins a Espanya

Tot i que Sandra Barneda va ser molt taxativa amb la situació, denegant categòricament les acusacions, molts no han quedat conformes amb la manera de gestionar aquesta situació. Un d'ells ha estat la família de Montoya, que ha emès un comunicat dirigit a la productora de 'Supervivientes'.

"En relació amb les recents acusacions falses que s'han llançat sobre el nostre fill i germà José Carlos Montoya, volem expressar la nostra més ferma indignació" manifestava el comunicat. "Aquestes acusacions no tenen fonament i són completament falses. Montoya ha estat víctima d'una campanya d'injúries i calúmnies que danyen la seva reputació i provoquen un greu perjudici personal i familiar", seguia.

| Mediaset

Per això, la família del sevillà demanava al programa, mitjans, cadena que "publiquin una rectificació i es prenguin mesures disciplinàries". Ara, 'Supervivientes' emet les imatges que revelen el que va passar realment entre l'exparella de 'La Isla de las Tentaciones'.

"Vau assegurar que havíem viscut una situació de violència de Montoya cap a l'Anita i vau dir que el programa havia ocultat les imatges. Això és completament fals", interpel·lava Carlos Sobera als concursants, amb un posat seriós. Segons el basc, els concursants han "faltat al respecte" i, per això, els demanava autocrítica. Després d'això, es veien els primers instants de la gran moguda que s'havia viscut a Hondures.

'Supervivientes' emet les imatges

Una discussió que començava després d'un mal dia de pesca de Pelayo, que convocava una reunió amb tots els supervivents per parlar del repartiment de tasques. En aquesta conversa, Borja González i la resta de concursants ressaltaven la manca d'ajuda de Montoya, retreient-li que mai ha intentat pescar.

La conversa cada cop pujava més de to, amb el jove sevillà explotant i marxant corrents. "Montoya marxa fent aspavents cap enrere", ressaltava Carlos Sobera, que era el moment al qual s'havia referit Escassi. En les imatges, es mostrava un Montoya molt nerviós, cada cop més enfadat i amb l'Anita intentant calmar-lo. Tot i així, en cap moment colpejava ningú.

"Li està donant un atac, no podeu fer res?", se sentia plorar l'Anita, amb un Montoya en ple atac d'ansietat. Tanmateix, Carlos Sobera es mostrava tan taxatiu com ho havia fet la seva companya feia uns dies i assegurava que no hi havia hagut cap agressió. "Si no mostrem les imatges completes va ser perquè no canviaven els fets i per protegir la vostra integritat", apuntava el presentador, molt seriós.

Després d'això, Montoya es posava a plorar desconsoladament. "Jo mai li faria això perquè la respecto, demano perdó a la seva família i a la meva", deia entre llàgrimes. Visiblement emocionat, el concursant expressava el seu afecte a la seva companya i assenyalava una campanya de desprestigi per part dels seus companys.

"La situació de violència mai va existir", sentenciava el basc, molt clar. Moment en què el presentador aprofitava per retreure l'actitud als 6 finalistes d'aquesta edició. "La propera vegada que passi això, el programa no dubtarà a prendre mesures adients", els advertia, deixant molt clar que estaven superant uns límits.