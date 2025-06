Comunicat de la família Montoya després de les greus acusacions a 'Supervivientes'

'Supervivientes' destaca per les seves condicions extremes, però també pel conflicte i la polèmica que neixen d'una convivència, propiciada molts cops, per manca d'aigua i menjar. Tanmateix, el que es va viure diumenge a 'Supervivientes: Connexió Hondures' va creuar tots els límits i línies vermelles.

Diversos concursants van llançar greus acusacions contra Montoya, insinuant actituds violentes cap a Anita Williams, la seva exparella a 'L'illa de les temptacions'. Tot i que Sandra Barneda va intervenir amb fermesa per rebutjar públicament aquestes acusacions, la tensió a la Palapa no va fer més que augmentar. La situació va acabar esclatant en directe: Montoya va abandonar l'espai entre llàgrimes i visiblement desesperat, mentre els seus companys esclataven en directe.

Malgrat l'intent de la presentadora per aclarir el que havia passat i desmentir públicament un suposat maltractament cap a la concursant, la família de José Carlos Montoya no està d'acord amb com s'ha gestionat una situació tan delicada en directe. Per això, han emès un comunicat adreçat tant a la productora del programa com a Telecinco, expressant el seu malestar i reclamant mesures al respecte.

| Mediaset

"En relació amb les recents acusacions falses que s'han vessat sobre el nostre fill i germà José Carlos Montoya, volem expressar la nostra més ferma indignació. Aquestes acusacions no tenen fonament i són completament falses", manifestaven a l'inici del comunicat els familiars.

"Montoya ha estat víctima d'una campanya d'injúries i calúmnies que danyen la seva reputació i provoquen un greu perjudici personal i professional. Demanem als mitjans de comunicació, productora, cadena i a les persones que han vessat aquestes acusacions que publiquin una rectificació, que restableixi la veritat i es prenguin mesures disciplinàries i expulsió immediata del concurs contra qui ha vessat aquestes acusacions cap a Montoya", en referència a aquells concursants que van afirmar en directe la suposada violència. Entre ells, Álvaro Muñoz Escassi, Makoke o Pelayo Díaz.

A més, no han dubtat a afirmar que estan considerant prendre mesures legals al respecte: "Així mateix, informem que s'estan considerant les accions legals pertinents per defensar els drets de José Carlos Montoya".