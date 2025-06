Joaquín Prat assenyala el públic després del que s'ha vist amb l'Anita i en Montoya a 'Supervivientes'

L'Anita i en Montoya estan cada cop més sols a l'illa de 'Supervivientes'. Alguns creuen que ha estat decisió pròpia, per victimitzar-se, però d'altres apunten al buit de la resta de concursants a la parella. Aquest tema ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver', amb opinions dividides.

"Si veiem només aquest vídeo i veiem com d'units estan i, al mateix temps, completament aïllats de la resta, dius: quina llàstima, pobrets. Ara és l'audiència, vosaltres sou els que heu de decidir si són víctimes o si s'estan victimitzant", començava Joaquín Prat el debat a 'Vamos a ver' amb un missatge directe al públic.

Per la seva banda, Antonio Rossi ho ha tingut clar: "Crec que s'estan victimitzant. Són ells els que s'han apartat, són ells els que han pres decisions. Fixa't, han anat a pescar i no saben ni posar-se el neoprè 90 dies després. La voluntat és dels dos grups, o un fa un pas o no hi ha res a fer".

| Mediaset

"Crec que a poc a poc s'anirà assentant. Ells no ho han decidit, va ser Borja González qui els va dir que havien decidit tots que uns anaven per una banda i ells per una altra. No crec que s'estiguin victimitzant, estan assumint la situació que tenen dividits. Igual que 80 dies després ells no pescaven i pesquen, n'hi ha d'altres que no donaven vídeos i ara donen vídeos", sentenciava aleshores Adriana Dorronsoro a 'Vamos a ver' sobre 'Supervivientes'.

"Estan com volen estar. Un dels punts claus va ser la sortida de Carmen Alcayde i de Terelu Campos. Quan van sortir les seves caps de gabinet va ser quan va esclatar tot el conflicte, perquè totes dues els presentaven com si fossin la parella central i tan bon punt es van quedar sense el seu servei d'escoltes va ser quan Escassi, amb dos nassos, va posar les cartes sobre la taula", afegia Alessandro Lequio.

"No els ha sortit bé l'estratègia perquè portem 80 dies sense sentir parlar molts concursants. 80 dies en què dos, que són Carmen Alcayde i Montoya, han estat absoluts protagonistes. Ara als protas els exclous així que no sé què opinarà l'audiència", opinava Pepe del Real a 'Vamos a ver'.

"Estaven autoexclosos des del principi, ells no han volgut participar amb la resta del grup. A mi Montoya al principi em semblava que donava molt de contingut, però a aquestes alçades no saber utilitzar una canya o no saber posar-te el neoprè per anar a pescar...", concloïa el debat Marisa Martín Blázquez.