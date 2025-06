Antonio Rossi sentencia Carmen Alcayde en la seva amistat amb Montoya a 'Supervivientes'

La sortida de Carmen Alcayde de 'Supervivientes' gairebé una setmana després continua donant molt de què parlar. Ara, alguns dels concursants de l'illa, com Borja González, Pelayo o Makoke, han debatut sobre si la relació de la col·laboradora amb Montoya continuarà fora de l'illa. Un debat que s'ha traslladat al plató de 'Vamos a ver', amb opinions molt dividides.

"No crec que Carmen Alcayde hagi volgut quedar bé amb la resta, és que ella és molt així. Vol resoldre els conflictes i no li venia de gust sortir amb mal rotllo amb la resta de gent i ha actuat com és a la vida real. Jo sí que crec que Carmen Alcayde voldrà l'amistat de Montoya, però una altra cosa és quan surti Montoya no sé si voldrà l'amistat de Carmen i, sobretot, amb l'Anita", començava Marisa Martín Blázquez sobre 'Supervivientes'.

D'aquesta manera, Joaquín Prat ho ha tingut clar: "Hi veig una amistat sincera. Per aquesta regla de tres, si posem en dubte l'amistat de Carmen Alcayde amb Montoya i la de Montoya amb Carmen Alcayde,posem també en dubte la de Borja amb Àlex o la de Pelayo". "Totes són interessades, com Makoke, que ara és íntima de Pelayo, quan abans no era així. Ella va decidir apropar-se a aquest grup perquè li convé", sentenciava Kike Calleja.

| Mediaset

"Montoya i Anita van buscar en Carmen Alcayde i Terelu Campos un parapet que les protegís de la resta de companys. Quan se'n van anar tot va esclatar", deia Alessandro Lequio a 'Vamos a ver'. "Allà tots han canviat d'amistat, uns i altres, perquè evoluciona el concurs i sempre passa, ja està", opinava Pepe del Real.

Per la seva banda, Antonio Rossi ha assenyalat Carmen Alcayde: "Ha fet televisió, no ho podem oblidar, ha basat tot el seu concurs en fer televisió. Ha sabut com treure més profit de la seva estada a l'illa intel·ligentment". "No crec que la Carmen s'hagi apropat a Montoya per estratègia, crec que són iguals", defensava Adriana Dorronsoro.

"Que al final no hagin tingut sintonia no vol dir que l'estratègia no sigui d'inici la que va ser", afegia Antonio Rossi. A més, Sandra Aladro també ha compartit l'opinió a 'Vamos a ver': "Arribes una setmana tard, has de trobar un forat i vas al que més brilla en aquell moment i ho ha fet molt bé".