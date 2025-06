Sheila Casas esclata a favor d'Escassi i acusa 'Supervivientes' d'ocultar vídeos

Sheila Casas ha passat de la discreció a l'atac frontal. Encara que fins ara havia optat per mantenir-se al marge respecte a la participació d'Álvaro Muñoz Escassi a 'Supervivientes', la recent controvèrsia amb Montoya ha fet que ara canviï la seva actitud. La seva reacció a les xarxes socials ha estat taxativa, llançant dures crítiques contra 'Supervivientes' i exigint explicacions que, segons la seva opinió, continuen sense arribar.

Tot va esclatar quan Álvaro Muñoz Escassi va acusar Montoya de protagonitzar un episodi violent amb l'Anita. Segons el seu relat, el jove hauria insultat la jove anomenant-la "puta" mentre feia gestos agressius. Tot i que els implicats van negar aquesta versió, alguns companys com Makoke i Borja González van donar suport al testimoni del genet. Tanmateix, l'Anita va matisar que les paraules exactes van ser: "Me cago en la puta".

La qüestió va escalar fins al punt de requerir una intervenció directa de l'organització de 'Supervivientes'. A 'Conexión Honduras', Sandra Barneda va llegir un comunicat que pretenia tancar el tema: "El moment al qual s'està referint Escassi és el moment en què Montoya se'n va a la platja molt nerviós, alterat, fent aspavents i hi acudeix l'Anita. Està molt nerviós, està proferint insults, desqualificatius, però mai cap a l'Anita i en cap moment la toca".

| Mediaset

"No es produeix en cap moment cap mena d'actitud violenta amb l'Anita ni cap mena d'insult cap a l'Anita. I l'Anita demana a l'organització ajuda, perquè em diu l'organització que Montoya estava tenint una crisi d'ansietat. L'Anita va demanar si us plau que truquessin a l'equip mèdic, i això és el que es produeix", va concloure el comunicat.

Però lluny de calmar-se, l'incendi mediàtic ha crescut amb la intervenció de Sheila Casas. A través del seu compte personal, ha mostrat la seva indignació pel que considera una manca de transparència per part del programa. "I la pregunta és: On són les imatges de les quals parla l'Álvaro?", diu, reptant l'organització de 'Supervivientes'.

"La primera vegada que relaten unes imatges, però no les posen, i que diuen que han vist 'ells', perquè l'espectador està clar que no.Aleshores, per què no les han posat?", va escriure, qüestionant directament la gestió del conflicte per part de Telecinco.