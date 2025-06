Escassi es desperta i sentencia el pas de Montoya per 'Supervivientes': 'No fa res'

En les últimes hores, s'ha desfermat la mundial als Cayos Cochinos. Segons avançava Sandra Barneda, Montoya i Anita Williams s'han tirat a sobre de tots els seus companys a causa de la seva actitud al llarg de 'Supervivientes'. Una bronca enorme en què fins i tot Álvaro Muñoz Escassi, que fins ara sempre ha volgut mantenir-se neutral, s'ha pronunciat per sentenciar el concurs del d'Utrera.

En les últimes hores, la gana i les dures condicions que es viuen a Hondures han portat al límit els concursants. Una conversa tensa per les feines que fan l'exparella i que ha acabat desembocant en una discussió monumental. Borja González, Damián Quintero i Escassi retreien a Montoya i Anita que no anessin mai a pescar.

Escassi esclata en ple directe

Un moment que deixava Montoya en ple atac d'ansietat i una Anita desesperada intentant calmar-lo. Per descomptat, les imatges d'aquest vídeo es comentaven a la Palapa i això desfermava una nova discussió. Aquesta vegada, en ple directe.

Un moment que Álvaro Muñoz Escassi ha aprofitat per posicionar-se fermament per primera vegada en tota aquesta edició de 'Supervivientes'. De fet, l'exgenet ha rebut moltes crítiques al llarg del concurs per la seva poca implicació en les trames del reality. Tanmateix, el concursant ha volgut deixar de banda la seva part conciliadora i apuntava directament a Montoya.

"Jo et dic que Montoya a la platja, a part de pelar les 25 ametlles que pelem tots o encarregar-se de la llenya el dia que li toca, no fa res més", sentenciava el concursant, més seriós i enfadat que mai. "No fa absolutament res més i l'hi dic aquí davant teu", afegia, fora de si.

Segons Escassi, la parella de 'La Isla de las Tentaciones' no ha anat a pescar en cap moment. L'exgenet seguia anant a ganivet pel duo, retreient-los que no fessin res més enllà de les seves obligacions bàsiques pel grup. "Després de 87 dies, no sabien ni fer una canya de pescar", els etzibava.

Acusacions a les quals s'ha sumat la resta de concursants, que confirmaven les paraules del genet. "Només es tomben a l'hamaca a tombar el sol", apuntava Makoke. Mentre que Pelayo Díaz assenyalava que ell ha sortit a pescar cada dia.

Per la seva banda, el jove d'Utrera ha assegurat que intentà anar a pescar en les seves primeres setmanes, durant la seva estada a Playa Misterio. Tanmateix, ha revelat tenir un problema a les cervicals amb el qual si baixa el coll, es mareja. "Per això no vaig a pescar", es justificava Montoya.

El jove només ha rebut el suport de l'Anita a la Palapa. Tanmateix, hi ha hagut un dels seus excompanys d'aventura que ha volgut trencar una llança a favor seu. Joshua Velázquez, qui va ser expulsat fa un parell de setmanes, sentenciava Escassi des del plató. "Jo li dic el vint perquè parla cada vint dies", bromejava d'entrada. "Justament quan estan l'Anita i Montoya junts nominats ha de saltar però en tres mesos no ha dit res i s'ha quedat callat", apuntava el canari.