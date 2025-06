Borja González planta cara a 'Supervivientes' després del que ha passat en directe amb Montoya

La convivència a ‘Supervivientes’ ha arribat a un punt crític. L’última gala de ‘Conexión Honduras’ amb Sandra Barneda va deixar moments de gran tensió a La Palapa. Borja González va ser un dels protagonistes d’una explosió que ha deixat al descobert les fractures internes del grup.

Tot va començar quan Sandra Barneda, intentant posar ordre i claredat enmig del caos, va llançar una pregunta directa als concursants. "Hi ha una pregunta que us he de fer i és si l’Anita i en Montoya segons en Borja, la Makoke, l’Escassi, en Pelayo i en Damián no han fet res durant 87 dies, per què justament aquesta setmana ho dieu?", deixava anar.

Inicialment, Borja González va intentar donar la seva versió, però l’ambient es va tornar irrespirable davant les interrupcions constants de Montoya a ‘Supervivientes’. La seva reacció va ser immediata i carregada de frustració: "Anava a contestar. Em pots deixar que estàs tota l’estona cada vegada que parlo? Deixeu-me parlar. Diu que agafa llenya... Tio, no parlo. No vull parlar i no he vingut per això".

| Mediaset

Visiblement afectat, Borja González va prendre una decisió radical en ple directe, deixant clar que no pensa continuar participant en aquest tipus de confrontacions: "No he vingut per això. Jo no soc així i no contribuiré a aquest circ perquè no em deixen parlar. No parlaré més, s’ha acabat. A sobre tinc el cap amb l’Àlex, no parlo més. Voleu fer veure que ja porten 87 dies fent el mateix que la resta? Feu-ho, m’és igual i ja està".

"A veure, necessito parlar jo i, si us plau, us demano silenci. Necessito que no us interrompeu perquè aquesta nit he de parlar amb vosaltres seriosament. Us pregunto: si esteu dient que en Montoya i l’Anita no han fet res durant 87 dies, per què aquesta mateixa setmana decidiu tots dir això? Per què exploteu? M’agradaria entendre-ho i crec que el públic també", intentava reprendre el tema Sandra Barneda.

| Mediaset

"Tot va explotar perquè en Pelayo venia rebentat i volíem plantejar un altre canvi com hem fet segons venia l’evolució de la setmana. Tot això va passar perquè no vam poder plantejar el canvi i hi va haver unes faltes de respecte, una violència i unes coses que no s’han posat als vídeos que m’encantaria que posés el programa", explicava Álvaro Muñoz Escassi.

L’enfrontament verbal no cessava, i l’Escassi va acabar afegint-se a l’enuig generalitzat a ‘Supervivientes’. "Si m’interrompen una altra vegada, faig el mateix que en Borja i donem la raó als dos", explicava.

Finalment, Sandra Barneda va haver de tornar a intervenir: "Crec que tots som adults, esteu demostrant que sou bons supervivents. No utilitzem paraules en va perquè violència no n’hi ha hagut de cap mena. Hi ha hagut faltes de respecte, desqualificacions greus, però situem la situació".