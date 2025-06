Alessandro Lequio parla clar d'Escassi després del que ha passat a 'Supervivientes'

En els darrers dies la tensió s'ha apoderat de l'illa de 'Supervivientes' per Anita i Montoya. La majoria es mostra en contra de la parella, però ha estat Álvaro Muñoz Escassi qui més s'ha atrevit a enfrontar-s'hi després de separar-se en la convivència. Aquest assumpte s'ha tractat a 'Vamos a ver', amb els col·laboradors amb opinions dividides.

"Tothom ho diu, però a qui cal reconèixer el valor de senyalar-ho és a Escassi.Escassi és qui els ho diu a la cara i ho diu a la palapa i tots van aixecar el bracet", començava Alessandro Lequio. Tanmateix, Antonio Rossi no hi estava del tot d'acord: "Pelayo tampoc s'ha callat des de l'inici del concurs. Anit en concret va ser Escassi, però Pelayo ha mostrat la seva incomoditat cap a Montoya sempre".

"En qualsevol cas, és una guerra de tothom contra Montoya i Anita. S'han acabat ja les negociacions de pau perquè la guerra és a mort", ha afegit Alessandro Lequio a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

D'aquesta manera, Sandra Aladro ho ha tingut clar: "Crec que Escassi està més que autoritzat com a líder de l'illa que és, gaudeix del respecte de tothom. En Pelayo s'hi barregen sentiments de desgrat, d'enemistat, del que és personal amb l'objectiu. Per això la paraula d'Escassi va ser molt necessària i pot ser l'únic capaç de reconduir aquesta situació i asseure's amb aquella calma que té ell a parlar les coses i a encaminar un concurs que és insostenible per a tothom".

"La reacció de Pelayo i Escassi que s'han cansat la posem en el punt de mira, però tu com discuteixes amb una persona com Montoya per no caure al seu nivell? Hi ha una frase que diu: mai discuteixis amb un estúpid perquè et baixarà al seu nivell i et guanyarà per experiència. Per mi és una mica això, com discuteixes amb Montoya sense caure al seu nivell? És molt difícil", opinava Alexia Rivas.

Per la seva banda, Alessandro Lequio ha tingut clar que la separació del grup es tracta d'una estratègia d'Anita i Montoya: "Escassi ho ha aconseguit i abans deien: és el que ells volen. Ells volen viure apartats del món. Volen viure la seva pròpia pel·lícula sense haver de compartir el plat amb tots els altres".