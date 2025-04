La ruptura de Laura Cuevas i Carlos a 'Supervivientes' amb menció a Anabel Pantoja

Aquests no estan sent uns dies fàcils per a Laura Cuevas. La concursant està vivint els seus dies més crucials a 'Supervivientes' després de la tensa visita del seu marit, Carlos Calderón. Un retrobament ple d'emocions (amb menció a Anabel Pantoja inclosa) que han acabat per trencar la gaditana, que ja no pot més.

L'altre dia el matrimoni va protagonitzar una de les visites familiars més intenses de la història del concurs. Després d'una bona estona de recriminar-se coses a crits, Laura i Carlos acabaven fonent-se en una abraçada que deixa entreveure un fil d'esperança. Per això, el programa ha volgut donar-los una nova oportunitat celebrant un 'Puente de la Discordia' per aconseguir arribar a un enteniment.

Malgrat que Carlos Sobera intentava portar aquesta nova trobada per un costat més positiu, la parella encara tenia molt a cridar-se. A més, Laura Cuevas rebia notícies de l'exterior veient la polèmica entrevista que el seu marit havia donat a 'De Viernes', on l'acusava d'infidel.

Cruïlla d'acusacions entre el matrimoni

| Mediaset

Unes acusacions que la concursant negava categòricament. "Un comercial de Sevilla? Això d'on surt? Jo no conec cap comercial de Sevilla", li responia ella, fora de si. A més, l'acusava a ell d'haver-li estat infidel amb "una noia de Tinder" als 10 dies de casar-se.

Igual que l'última vegada, el retrobament s'ha convertit en una cruïlla d'acusacions entre el matrimoni. A més, l'enemiga del Clan Pantoja feia una sorprenent menció a Anabel Pantoja, amb qui va arribar a compartir una amistat fa anys.

"Has estat obsessionat tota la vida que he estat amb l'exnòvio d'Anabel Pantoja", cridava ella, que seguia mantenint la seva innocència. "M'ho hauria d'haver tirat perquè total, si igualment es creu que ho he fet", sentenciava Laura Cuevas, que cada vegada estava més fora de si.

De nou, el presentador intentava calmar les aigües. "Aquests seran els vostres últims instants junts, com voleu sortir d'aquí?", qüestionava conciliador. La gaditana no deixava de repetir que era impossible decidir-se, mentre que el seu marit era molt més clar. "Tal com estan les coses tenim menys futur que un colom amb vertigen", deia.

Ruptura en directe

No obstant això, Carlos Calderón assegurava que seguia estimant-la però que li feia mal "escoltar certes coses". No obstant això, la seva trobada arribava al seu final i Carlos Sobera els instava a prendre una decisió. "Si el vostre té solució, us doneu una abraçada i, si no, feu un pas enrere", els demanava.

"Jo el que busco és felicitat, tranquil·litat, confiança, respecte... i ella no m'ho dona", sentenciava el visitant, visiblement dolgut. Després d'un petit enganxament, Carlos Calderón sentenciava la seva relació amb la concursant de 'Supervivientes'. "Cadascú pel seu costat, adeu, me'n vaig", li cridava, saltant de la plataforma.

Mentre s'allunyava nedant, l'home seguia cridant i discutint amb la seva esposa. "Sóc el teu esclau. Tu no vols un home, vols un titella i jo no sóc cap titella", sentenciava ell, donant a entendre una ruptura imminent entre ells.