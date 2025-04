L'emboscada de 'Supervivientes' que trenca Laura Cuevas durant una tensa visita

Sens dubte, Laura Cuevas s'ha convertit ràpidament en una de les concursants que més ha donat de què parlar d'aquesta edició de 'Supervivientes'. Des de l'inici, l'exhabitante de Cantora ha estat en el centre de diverses polèmiques a Hondures, però també a Espanya. Han estat especialment sonades les paraules que li ha dedicat al seu marit, amb qui sembla haver trencat la relació des dels Cayos Cochinos. Aquesta nit, ha rebut una impactant visita familiar que podria canviar-ho tot per a la parella.

En els últims dies, la concursant ha assegurat haver-se adonat que "no és feliç". Les hores mortes de les platges hondurenyes han fet reflexionar a Laura Cuevas, que assegura necessitar un "canvi radical" en la seva vida. "Jo et juro per la meva mare que no me'n recordo de quan va ser l'últim kiki que vaig fer", declarava, deixant muts la resta de concursants.

Carlos Calderón arriba a Hondures

Unes paraules que Carlos Calderón ha negat categòricament, titllant-la de mentidera. "L'últim va ser tres dies abans que entrés a 'Supervivientes' i va ser de costat, com els fluixos", confessava ell. "L'única veritat que ha dit és que no fa res amb la seva vida", l'atacava durament, confessant sentir-se molt decebut amb la seva esposa.

Per tot això, el programa ha volgut que la parella saldi els seus comptes pendents, preparant-li una visita sorpresa a la concursant. Després de més d'un mes separats, la parella finalment ha pogut veure's les cares en un intens retrobament.

Però abans, la concursant ha hagut de jugar a un joc d'endevinar qui havia dit unes frases escrites en unes pissarres, totes relacionades amb el seu marit. Després de l'última pissarra, es trobava Carlos Calderón, que ha pogut escoltar les explicacions i paraules de Laura Cuevas a 'Supervivientes'. En aquest moment, la concursant ha confessat haver estat amb un home mentre es donaven un temps amb el seu marit.

Una inesperada visita per a Laura Cuevas

En aquest moment, l'home no ha pogut evitar sortir. "Segueixes mentint com una campiona?", ha arremès directament contra l'exhabitante de Cantora. Després d'això, el matrimoni ha compartit un intercanvi molt tens, ple de retrets i crits.

| Mediaset

Una conversa que ha anat saltant entre la suposada infidelitat de Laura a la "vida de merda" que porten conjuntament. "Portem un munt d'anys que no compartim vida de parella, no tinc ganes ni d'aixecar-me per tu", exclamava la supervivent, enfurismada.

Carlos Calderón també li ha retret passar-se el dia "treballant" per a ella i que tingués una vida millor. "M'he gastat 500 euros perquè la seva filla vagi a l'institut i no ets agraïda", li retreia l'home. Al seu torn, l'ex del Clan Pantoja li ha retret no haver celebrat un aniversari o Sant Valentí des de fa anys.

Una tensa actitud que ha obligat a Sandra Barneda a intervenir, tallant una discussió que passava a ser incomprensible entre crits. "Em sorprèn que no us hàgiu donat ni un petó ni una abraçada", reflexionava la presentadora catalana. No obstant això, el matrimoni ha seguit discutint i s'han negat en rodó a fer cap mostra d'afecte.

"Jo he dit que ell és l'amor de la meva vida però que els últims anys la meva vida ha canviat", deia Laura, ja més calmada. "Jo volia tenir un esmorzar fora per arreglar les coses", revelava, el que provocava les rialles del seu visitant. Després de més crits i retrets, el matrimoni no ha aconseguit arribar a un enteniment.

Finalment, Sandra Barneda els ha comunicat que el temps de la visita s'havia acabat. "El vostre temps s'ha acabat i jo crec que no hem arribat a res", concloïa. No obstant això, en aquest moment la parella aprofitava per fondre's en una abraçada. Encara que seguien discutint, Laura Cuevas i el seu marit han compartit una última abraçada abans de seguir camins separats.

Laura Cuevas ha arribat completament trencada a l''Oráculo de Poseidón'. Entre llàgrimes, la concursant ha assegurat no poder parlar i la intenció de marxar-se. "Jo em vull anar, no vull estar aquí", no deixava de repetir ella, visiblement molt nerviosa.