Alexia Rivas sentencia el marit de Laura Cuevas després del que va fer a 'Supervivientes'

El retrobament entre Laura Cuevas i el seu marit, Carlos Calderón, està donant molt que parlar als platós de televisió. Des que va sortir a la llum la infidelitat de la concursant de 'Supervivientes', molts han acusat la parella de muntatge. No obstant això, després del seu retrobament a Hondures, les opinions s'han dividit a 'Vamos a ver'.

El programa matinal de Telecinco ha recollit en un vídeo la trobada, plena de retrets, que va deixar destrossada Laura Cuevas a 'Supervivientes'. ""Aquesta abraçada que s'han donat al final em fa olor a 'que bé que hem fet aquest muntatge que tenim preparadet de fora'", començava el debat Adriana Dorronsoro.

"El que em preocupa realment és, si veiem el que hem vist públicament, com es comportaran a casa seva. Em sembla que està horrible que es faltin al respecte, perquè pots discutir o estar d'acord, però aquestes faltes de respecte... Em vaig equivocar, perquè pensava que al principi s'abraçarien i després el circ, però veurem què passa al pont, aquests acaben junts", sentenciava Carmen Borrego.

"Pensava que hi havia una trama muntada, però després de veure la Laura he canviat d'idea", començava Alejandra Prat el seu argument. "Ella li diu que és l'amor de la seva vida, però ell està tan dur amb una persona que porta 40 dies aïllada... Em va semblar super violeta i desagradable la postura de Carlos", afegia la col·laboradora de 'Vamos a ver'.

"Si ja saps que t'ha posat les banyes fora no la vagis a defensar als platós com el marit perfecte i a la mínima de canvi tu t'enganxes a això per arrossegar-la. Està fatal el que va fer la Laura, però espera que ella surti i parles amb ella", deia, per la seva banda, Alexia Rivas a 'Vamos a ver'.

"Us sembla normal que el seu marit, a una setmana d'arrencar 'Supervivientes', estigués llançant esquer a televisió que li havia posat les banyes? És que...", afegia Pepe del Real. ""Ell filtra la informació a companys nostres", afegia Kike Calleja.

"Va arribar a Mediaset i només entrar per la porta a dues hostesses els ho va explicar", treia a la llum Alexia Rivas. ""En quina ment cap que t'han posat les banyes i vas a televisió a defensar la teva dona?. Vés a un jutjat, et separes i ja està", concloïa Kike Calleja.