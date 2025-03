Una notícia de l'exterior posa en dubte el futur de Laura Cuevas a 'Supervivientes'

Aquest diumenge, la segona entrega de 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes', presentada per Sandra Barneda, promet ser intensa amb l'arribada d'un nou concursant. No obstant això, l'atenció també està centrada en una impactant notícia que podria afectar el rendiment d'una de les participants més controvertides: Laura Cuevas. 'Fiesta' d'Emma García va revelar en exclusiva que la jove està al límit del divorci mentre roman aïllada en 'Supervivientes'.

"Un/a supervivent que va partir feliç cap a Honduras, però el/la cònjuge del qual/qual, en assabentar-se de certa informació, ha decidit sol·licitar el divorci. La persona en qüestió no té ni idea del que està passant a Espanya", va avançar la presentadora, inicialment sense donar el nom.

Poc després, Amor Romeira va confirmar que l'afectada és Laura Cuevas, filla de l'antic majoral de Cantora. Es tracta de la concursant que ha protagonitzat diverses polèmiques a la illa, especialment pels seus enfrontaments amb Samya.

| Mediaset

Segons Amor Romeira, Carlos, el marit de Laura Cuevas i qui la recolza des del plató de 'Supervivientes', estaria considerant posar fi al seu matrimoni després de descobrir una possible infidelitat. "He parlat amb Carlos i està destrossat i fins i tot ha plorat amb mi. No ho està passant gens bé", va confessar la col·laboradora.

Pel que sembla, la parella ja havia superat una crisi anterior provocada per una infidelitat de Laura Cuevas, que Carlos va decidir perdonar. No obstant això, noves proves que apunten a una recaiguda en la mateixa situació han reobert les ferides. "Carlos em va dir que està esperant la confirmació d'un detall específic. Si es confirma, la seva relació està acabada", va afegir Amor Romeira.

Aquesta situació ha generat expectació entre els seguidors de 'Supervivientes', que estan atents a com Laura Cuevas afrontarà aquesta difícil notícia en tornar d'Honduras. I és que durant la seva estada en el concurs estarà aliena a tota aquesta notícia.

En audiències, 'Supervivientes' ha baixat, però ha tornat a arrasar en la seva segona gala amb un gran 20,6% de share i 1.512.000 televidents. El reality de Telecinco presentat per Jorge Javier Vázquez va pujar a un 26,9% en els espectadors de 13 a 24 anys. A més, va aconseguir un bon 11,6% de quota i 1.624.000 en el seu express, encara que va ser tercera opció de la seva franja.