'Supervivientes' deixa el futur d'Almácor a l'aire després d'un accident en directe

L'aventura d'Almácor a 'Supervivientes' podria estar a punt d'arribar al seu final. El cantant travessa un dels seus moments més delicats en el reality i la seva salut s'ha deteriorat notablement en les últimes hores. Cal recordar que va patir un accident durant la prova de recompensa de diumenge, després del qual ha romàs amb el braç immobilitzat mitjançant un cabestrell.

La lesió, lluny de millorar, ha anat agreujant-se amb el pas dels dies, i podria obligar Almácor a abandonar 'Supervivientes' de forma prematura. La seva permanència als Cayos Cochinos actualment penja d'un fil. D'aquesta manera, serà aquest dimarts quan s'esclareixi el seu futur a 'Supervivientes', depenent del criteri de l'equip mèdic.

A les 22:00h, Carlos Sobera, acompanyat pels col·laboradors del 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes' oferirà informació actualitzada sobre l'estat del concursant. Serà llavors quan es conegui el comunicat mèdic oficial i si el jove artista haurà de tornar a Espanya després de diverses setmanes d'esforç, supervivència i entrega a les platges hondurenyes.

| Mediaset

Una resolució que arriba tan sols uns dies després d'haver viscut una de les experiències més emotives des que va començar 'Supervivientes'. Recentment, Almácor va protagonitzar una escena de la més especial en retrobar-se amb la seva parella, Helena, qui va viatjar fins a Hondures per sorprendre'l. Durant aquesta visita, l'artista va decidir fer un pas més en la seva relació i, sense dubtar-ho, li va proposar matrimoni en directe.

Al llarg del 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes', a més, Álex, Carmen, Laura o Montoya, un dels quatre nominats se salvarà de l'expulsió. A més, tindrà lloc la unificació de Playa Misterio amb les altres dues platges, amb la qual cosa els supervivents de Playa Calma i Playa Furia descobriran l'existència de Manuel, Makoke i Nieves. Els tres concursants tornaran a reunir-se amb els seus companys abans que el grup es reparteixi entre Calma i Furia.

En el Joc de recompensa, Pandora, els supervivents jugaran per equips i en dues tandes. Per a això, hauran de formar els seus grups i triar un integrant que romandrà dins d'una bola giratòria guiant la resta, que hauran d'empenyer l'esfera a cegues per la platja en un circuit ple d'obstacles. L'equip que menys temps trigui a fer el recorregut serà el guanyador de la recompensa, en aquest cas unes torrijas.