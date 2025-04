Laura Cuevas posa en dubte el comunicat mèdic de Makoke després de la seva caiguda a 'Supervivientes'

La preocupació s'ha apoderat de l'audiència 'Supervivientes' després del moment impactant viscut en l'última gala. Durant una prova de recompensa, Makoke patia una aparatosa caiguda i impactava amb l'esquena a terra. Ràpidament, els metges l'atenien i la traslladaven a l'hospital, on quedava en l'aire la seva permanència en el concurs. Tot i les dures imatges, hi ha una de les concursants que ha posat en dubte el part mèdic de Makoke: Laura Cuevas.

Un moment tens en què el silenci va inundar el plató de 'Supervivientes' mentre Makoke es retorçava de dolor. Gràcies a la ràpida intervenció de l'equip mèdic, la concursant va ser atesa i posada fora de perill. Tot i així, Carlos Sobera afirmava que "els parts no eren concloents", la qual cosa podria provocar l'abandonament forçat de l'ex de Kiko Matamoros.

Per descomptat, gairebé tots els seus companys es quedaven preocupats a l'espera de novetats sobre la salut de Makoke. O gairebé tots, perquè Laura Cuevas no ha vacil·lat a posar en dubte el part mèdic de la seva companya, donant a entendre que podria estar exagerant.

Tot i que van començar el concurs sent amigues, ambdues concursants posaven punt final a la seva relació després d'un intens Puente de la Discordia. Ara, amb Makoke a punt d'abandonar 'Supervivientes', la gaditana no ha dubtat a parlar alt i clar sobre la seva situació. "Makoke no torna com que jo em dic Laura", assegurava la concursant, taxativament.

"El que vol dir és que no l'ha expulsat ningú, ha marxat evacuada i així té la possibilitat de tornar un altre any", deia. Tot i que alguns dels seus companys, com Anita Williams, intentaven defensar-la, la gaditana seguia rajant.

"Ella es pensava que anava a veure el nòvio", deia Joshua Velázquez, entre rialles, fent referència a quan es dirigien al Puente de la Discordia. "S'esperava veure el nòvio i es troba amb mi", seguia burlant-se la concursant.

I és que Gonzalo, el nou nòvio de la col·laboradora, està sent un pilar molt important en la seva vida i en el concurs. No són poques les vegades que Makoke li ha enviat un missatge des de les platges de 'Supervivientes', dedicant-li 'T'estimo' en cada moment.

Abans de conèixer la decisió final dels metges, els concursants han pogut veure les tenses imatges a Palapa. "Ja es pot anar canviant el nom perquè aquí estic. Podem dir-te Isabel", li responia Makoke, que a més s'aixecava per donar un petó a Anita per agrair-li el seu suport.

Finalment, la concursant ha rebut la millor de les notícies. Els metges dicten sentència i dissipen qualsevol tipus de dubte que pogués quedar. Després de sotmetre's a multitud de proves per determinar el seu estat: Makoke pot tornar al concurs i reunir-se amb els seus companys.