Accidentada salvació a 'Supervivientes' amb un gest inesperat de Carmen Alcayde

Com cada setmana, 'Supervivientes' arrenca amb quatre nominats que es juguen la seva permanència en el concurs. En aquesta ocasió, Carmen Alcayde, Montoya, Àlex Adrover i Laura Cuevas s'enfronten a l'opinió de l'audiència, que decidirà qui ha de ser el sisè expulsat d'aquesta edició. No obstant això, un d'ells ha conegut el seu destí després d'una intensa cerimònia de salvació a mans de Laura Madrueño.

Com cada dimarts, Carlos Sobera s'ha posat al capdavant d'un 'Tierra de Nadie' carregat de novetats. Una d'elles és la ja tradicional cerimònia de salvació. Els quatre nominats s'han posat en una plataforma on el fang significa que segueixen exposats i l'aigua que es salven.

Després de diversos dies enfonsada, Laura Cuevas ha tornat a rebre un nou cop sent la primera en rebre una dosi de fang. La concursant ha estat la primera descartada, cosa que significa que segueix en risc de marxar. Sens dubte, no estan sent uns dies fàcils per a Laura, que fa pocs dies va rebre la tensa visita del seu marit i ha arribat a demanar la seva expulsió.

| Mediaset

El següent a caure ha estat Àlex Adrover. L'actor ha optat per mantenir un perfil baix en el concurs i això deixa el duel final entre els altres dos nominats. Carmen Alcayde i Montoya han estat, sens dubte, grans amics des de l'inici d'aquesta aventura. Després d'una entrada tardana, ambdós es van trobar ràpidament aïllats de la resta de companys i van trobar el seu major suport l'un en l'altre. Ara, la salvació es decideix entre aquests dos aliats.

Recordem que és Laura Madrueño l'encarregada de tallar les cordes que fan que el fang caigui damunt dels concursants. No obstant això, aquesta vegada sembla que la cerimònia de salvació ha tingut un petit imprevist pel qual el fang no queia. Després de la típica pausa per donar emoció al moment, l'aigua ha caigut sobre Montoya, cosa que significa que està salvat.

No obstant això, la fallada de la plataforma no ha provocat que el fang caigués sobre Carmen Alcayde, cosa que ha fet que es pensés que estava salvada i comencés a cridar molt emocionada. Una alegria que ha durat segons, fins que la presentadora ha hagut d'intervenir per explicar-li que no havia funcionat correctament l'engranatge.

| Supervivientes

Els crits de la periodista han donat pas a els crits de Montoya, que ha tornat a agrair la salvació als seus "flamencs". A més, el sevillà aferma la seva davantera com un dels favorits de 'Supervivientes 2025'. D'altra banda, Carmen Alcayde, Àlex Adrover i Laura Cuevas segueixen nominats i un d'ells abandonarà el concurs el proper dijous.