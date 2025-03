Isa Pantoja sentencia directament a Laura Cuevas després del que ha passat a 'Supervivientes'.

Com ja va sent tradició, 'Supervivientes 2025' compta entre els seus concursants amb una figura molt polèmica dins del 'clan Pantoja'. En aquesta ocasió, és Laura Cuevas, filla d'un dels treballadors de Cantora i exconfident de Kiko Rivera, fill de la tonadillera. No obstant això, la relació de la concursant amb la família s'ha anat refredant amb els anys i entra al concurs prometent "explicar tots els secrets que guarda de Cantora".

Una afirmació que podria posar nerviosos a diversos membres dels Pantoja i que ha provocat que Isa Pantoja es pronunciï. Ho ha fet a 'Vamos a Ver', programa en el qual col·labora i en el qual va haver de comentar la primera gala de 'Supervivientes 2025'. Per descomptat, Joaquín Prat no va perdre l'oportunitat de preguntar-li per la participació de la seva ex amiga, que li ha dedicat unes dures advertències a la seva família.

"Ella li va dedicar el salt al seu chumino moreno", li deia el presentador, sorprès. No obstant això, aquesta actitud no era la que li preocupava a la filla de la tonadillera. "Ella sempre ha estat molt així, parla sense embuts", explicava, assegurant que no és una cosa nova en ella i que és "aviat" per jutjar-la.

| Mediaset

No obstant això, Isa Pantoja li retreia les dures paraules que Laura Cuevas li dedicava a la seva família en el seu vídeo de presentació. "Té ganes i il·lusió però parlar des d'aquest rancor i aquesta ràbia cap als Pantoja, dient que hi havia rates... tampoc és necessari", es confessava la col·laboradora.

"Pots dir que vas a explicar les teves coses", comprenia la jove, que ja ha estat víctima anteriorment de les males paraules de Laura Cuevas. "Però aquesta ràbia a mi no m'agrada", concloïa Isa Pantoja, assegurant que guarda pocs records de l'estada de la concursant a Cantora.

"Ella tenia setze anys i jo vuit. A l'estiu, com que estava allà, ens banyàvem junts a la piscina, fèiem passejos, el típic", recordava ella. "Jo els jutjo per el que veig a 'Supervivientes' i espero que, allà, que tenim l'oportunitat de conèixer-los per ells mateixos, treguis aquesta part salvatge", afirmava ella.

Laura Cuevas segueix així els passos de Asraf Beno, Dulce o Alberto Isla. Com ja ve sent costum, 'Supervivientes' compleix amb aquesta 'quota Pantoja', contractant un personatge relacionat amb el Clan Pantoja per desvelar alguns dels secrets millor guardats de Cantora.