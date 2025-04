Santi Acosta desmunta a 'De Viernes' el muntatge de Carlos Calderón amb Laura Cuevas

'De Viernes' ha deixat l'audiència sense paraules amb l'entrevista a Carlos Calderón, marit de Laura Cuevas, concursant de 'Supervivientes'. El protagonista va trencar el seu silenci sobre la suposada infidelitat de Laura Cuevas, una traïció que, segons ell, no va ser un fet aïllat. En l'avançament de l'entrevista, ja donava pistes del gran escàndol: va confessar haver sorprès la seva esposa amb un altre home i va assegurar que "pot haver-hi més traïcions".

Durant la seva entrevista al plató de 'De Viernes', Carlos Calderón no va dubtar a assenyalar la manca d'afecte i respecte dins del matrimoni. Les seves paraules no van deixar lloc a interpretacions: "És una persona pràcticament dolenta, la seva ment és molt retorçada i és molt rara".

La decepció es va fer evident quan, visiblement afectat, va reconèixer que no s'ha sentit estimat ni valorat en la relació. "Mai m'ha estimat, mai m'ha respectat, mai m'ha estimat i mai m'ha donat el meu lloc com a parella, com a marit", va afirmar contundentment a 'De Viernes'. Davant d'aquestes afirmacions, no va sorprendre que confirmés estar plantejant-se seriosament el divorci: "A la pregunta de si em vull divorciar, a dia d'avui et dic que sí".

| Mediaset

No obstant això, Santi Acosta va llançar la bomba: "Són diverses les veus que asseguren que tota aquesta trama d'infidelitats per part de Laura podria ser un muntatge orquestrat pels dos". Per sustentar aquesta possibilitat, 'De Viernes' va compartir un testimoni clau: un àudio enviat per Daniela, antiga amiga de Laura Cuevas, que deixava al descobert les possibles intencions de Carlos Calderón.

"Ell està encantat de conèixer-se, li encanta la fama i la televisió. La intenció d'ell és la televisió i és tot un muntatge", afirmava Daniela sense embuts, suggerint que Carlos Calderón estaria planejant aprofitar l'estirada mediàtica de la seva esposa per incorporar-se a l'aventura de 'Supervivientes'. La intenció, segons ella, seria presentar-se a Hondures amb els papers del divorci i així aconseguir el seu lloc a l'illa.

A més, hi va haver un àudio polèmic en què Carlos Calderón suposadament confessava els seus plans: "Vull parlar amb el seu representant i anar cap allà perquè em signi els papers del divorci. Tu et creus que això no m'ho compraran? És més, ja ho he deixat caure avui allà amb unes hostesses, que aquestes ho parlen tot. I la de producció també m'ha preguntat".

| Mediaset

"Jo crec que Terelu se n'anirà també, ja li queda poc i quedarà una altra plaça. I si jo m'ofereixo amb els papers del divorci, això serà un bombazo. Que em posin a l'illa amb el Manuel, amb el Montoya i amb l'altra i ja som un més per fer proves i fer coses", deia en l'àudio.

La reacció de Carlos Calderón va ser immediata i va al·legar que les seves paraules formaven part d'un "supòsit pràctic" per treure informació. "Sóc la persona més tímida del món, jo només li volia treure informació a Daniela i li dic això perquè volia portar-me-la al meu terreny", va explicar el convidat de 'De Viernes'.

La tensió es va disparar quan Santi Acosta li va preguntar directament si tot això estava pactat amb Laura Cuevas. Així mateix, la resposta de Carlos Calderón va ser taxativa: "Que m'entri alguna cosa dolenta ara mateix si jo he pactat alguna cosa, això t'ho dic pels meus dos fills. No tinc cap pacte amb Laura, ho prometo".