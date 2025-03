La pregunta de Álvaro a Alba en la hoguera final de 'La Isla de las Tentaciones'

'La Isla de las Tentaciones' ha viscut les seves primeres fogueres finals. Després de dos mesos en emissió i després que tots hagin caigut en la temptació, els protagonistes s'han tornat a retrobar, sent els primers Eros i Bayan. Just després han seguit Álvaro i Alba en una foguera també plena de retrets, però amb un final diferent.

"Et vaig prometre que et donaria una abraçada passés el que passés i jo vull donar-te una abraçada", eren les primeres paraules d'Álvaro en entrar a la seva foguera final de 'La Isla de las Tentaciones'. No obstant això, Alba no dubtava a rebutjar-lo ràpidament: "No, no, seu". "Primera cosa que no et reconec", reaccionava Álvaro davant les paraules de la seva parella: "Jo tampoc et reconec, el que he vist foguera rere foguera".

D'aquesta manera, Alba demanava explicacions al seu xicot després de desvelar-se unes infidelitats: "La primera nit de conèixer-nos em vaig embolicar dues vegades amb una", es justificava el jove. "Quan he anat de viatge no he fet res. Si és veritat que a una noia li vaig dir que si algun dia ho deixés amb l'Alba la trucaria, però no m'he embolicat amb ningú", afegia Álvaro.

| Mediaset

"I tu? Amb el meu amic? Aquests són els teus valors?", atacava ràpidament Álvaro en veure's acorralat a 'La Isla de las Tentaciones'. Per la seva banda, Alba responia amb completa contundència: "A la primera foguera m'assabento que t'has embolicat amb dues noies, que ara dius que és una, màgicament. No has estat sincer".

"La nit abans de venir aquí et vaig dir que era el meu amic i tu em vas dir: impossible, no et fallaria en la vida i menys amb el teu amic", li retreia Álvaro a la foguera final de 'La Isla de las Tentaciones'. Després de diversos retrets i acusacions, la jove va ser clara i directa: "M'he embolicat amb ell perquè m'ha sortit del meu santíssim cony perquè tu a la meva segona foguera estaves dient que te n'anaves a viure amb aquesta noia, li estaves preguntant si empasses o escups..."

No obstant això, Álvaro ha assegurat que segueix enamorat malgrat tot el que ha passat a 'La Isla de las Tentaciones': "En veure-la he sentit molt d'amor. Ràbia, perquè necessito respostes, però molt d'amor perquè la veig preciosa i jo l'estimo".

| Mediaset

D'aquesta manera, els primers vídeos eren d'Álvaro flirtejant amb diverses noies i acabant al llit. "Em veig i em reconec perquè sóc una persona a qui li agrada agradar, de sempre, i em reconec quan faig alguna broma", s'explicava Álvaro davant la incredulitat d'Alba. "Per a mi això ja és faltar-me al respecte al límit, prefereixo que t'haguessin passat un cul des del principi a que diguessis això. Mai m'hauria imaginat que això ho veuria", reaccionava la seva parella.

"Em vaig deixar portar amb Érika perquè em sentia còmode amb ella, físicament és una noia, per a mi, preciosa, i personalment, el que anava coneixent amb ella, em vaig deixar portar. Va ser un error, estic penedit perquè no s'ho mereix, però no puc tornar enrere. Si pogués tornar enrere no ho faria perquè no es mereix veure aquestes imatges. Estic penedit que ella hagi de veure aquestes imatges", explicava Álvaro a la seva foguera final de 'La Isla de las Tentaciones'.

No obstant això, Alba no estava penedida d'haver caigut en la temptació: "La primera vegada que em vaig besar amb ell al jacuzzi sí que em vaig penedir de fer-ho perquè penso que podria haver-ho aguantat i no ho vaig fer. Després hem estat pràcticament igual i no m'he penedit. Em sap greu perquè no m'agrada que vegi això i ho estigui passant malament, però després de veure que s'estava follant a una altra, tots els comentaris que va fer i assabentar-me que al començament de la relació no m'havia estat sincer..."

| Mediaset

Finalment, Alba es trencava a la foguera final de 'La Isla de las Tentaciones': "He estat tots els dies a la vila en xoc. Des de la primera foguera no em quadrava i intentava buscar qualsevol explicació. Tenia tant de xoc al cap, tanta decepció perquè no m'esperava que fossis capaç de dir tot això. No ho entens? He estat que no em sortia res, ni em feies pena, ni tenia sentiments, no recordava res. No em donava empatia ni que les meves companyes em diguessin que havies estat malament. Et tenia a dalt, a tots els deia que el meu xicot havia canviat, i ara et tinc la confiança enterrada al terra".

Álvaro i Alba es sinceren abans de la seva decisió final a 'La Isla de las Tentaciones'

Abans de la decisió final, la parella s'ha dedicat unes paraules, començant per Álvaro: "Has estat la meva vida sencera, m'has tret del pou i no ho oblidaré en la meva vida. Ho sento en l'ànima". No obstant això, Alba tallava el discurs dient que ell tampoc, cosa que indignava el jove: "No puc dir-li res perquè a tot, li dic que ha estat la meva vida, i està negant. No vols res, no ho entenc, no et reconec, tu no ets així".

"Jo tampoc em reconec, m'he bloquejat mentalment, sembla que no sento. No m'ho esperava, pensava que vindríem aquí i et portaries com un senyor, t'ho juro. És el que més em dol, que no ho hagis fet", reaccionava Alba, davant les disculpes d'Álvaro pel mal fet a 'La Isla de las Tentaciones'.

| Mediaset

Per la seva banda, Alba també li dedicava unes paraules al seu xicot: "Vull que sàpigues que, des que jo vaig entrar aquí, t'he posat en un pedestal. Mai he parlat malament de tu perquè sempre he dit que t'has comportat super bé amb mi i jo pensava que sortiríem d'aquí casant-nos".

"A la carta vas ser també freda amb mi i em vas dir que m'estimaves i confiés en tu, no em parlaves ni dels gats", afegia Álvaro. Era llavors quan Alba llançava una pregunta que deixava sense paraules a Sandra Barneda: "I tu pensaves en els gats quan feies tot això?", al que Álvaro assenyalava que no. No obstant això, el jove repetia la pregunta per a Alba, que responia inesperadament que sí.

La decisió final d'Álvaro i Alba: abandonen junts o separats 'La Isla de las Tentaciones'?

Finalment, era el moment de contestar la gran pregunta: "Com vols abandonar 'La Isla de las Tentaciones': amb Álvaro/Alba, sol/a o amb un nou amor?"

| Mediaset

D'aquesta manera, Álvaro era el primer a respondre: "Estic decebut amb mi i amb l'Alba també, però el meu cor està ple d'amor per ella. El meu pare em va ensenyar a lluitar i jo a qui estimo és a ella i amb qui vull estar. Vull anar-me'n amb l'Alba. No serà fàcil, però per a mi és l'amor de la meva vida i ho ha estat durant dos anys i jo sí que tinc projectes de futur amb ella".

No obstant això, Alba no opinava el mateix: "He vingut aquí super enamorada d'ell i m'enfado una mica amb mi mateixa per no poder treure tot el que sé que porto dins. Ha estat molt dur per a mi estar aquí, no m'ha sortit ser jo, no he pogut gaudir bé l'experiència perquè em sentia fins i tot malament de pensar que no tinc sentiments per res. A mi m'agradaria anar-me'n sola".

"Em fa molt de mal perquè sé que també he fet les coses malament, ho assumeixo, però només amb el que he vist a la segona foguera d'ell no podria perdonar-lo. No podria confiar més en ell. És en el que més penso ara mateix, a part de molta pena perquè jo volia tot amb tu i no m'esperava que fessis tot això tan ràpid", afegia la jove, concloent el seu pas per 'La Isla de las Tentaciones'