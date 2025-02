El que ha fet Alba no havia passat mai abans a 'La Isla de las Tentaciones'

Les fogueres mixtes de 'La Isla de las Tentaciones' han portat amb si moments de gran impacte emocional, especialment per a Alba. Durant el retrobament entre Tadeo i Montoya amb Alba i Bayan, alguns participants han estat testimonis d'imatges difícils de digerir sobre les seves parelles. Alba, en particular, es va enfrontar a una dura veritat en descobrir la infidelitat d'Álvaro amb Érika.

Des del començament, la jove es mostrava amb "molta intriga" respecte al que podia haver ocorregut entre la seva parella i la temptadora. "M'espero el pitjor, segurament haurà arribat al petó", va afirmar Alba. Les seves sospites aviat es van veure confirmades quan Sandra Barneda va pronunciar el ja conegut "hi ha imatges per a tu" a 'La Isla de las Tentaciones'.

D'aquesta manera, Alba va poder veure els jocs de seducció entre Álvaro i Érika, així com els continus acostaments entre ambdós. La seva reacció inicial va ser d'incredulitat: "No estic veient res que em sorprengui. Sembla que ell és tot el temps que té ganes. Amb mi era així, però no puc entendre que sigui així amb una altra persona. Des que he arribat aquí, em costa saber com em sento".

| Mediaset

No obstant això, el cop més dur va arribar quan va presenciar el petó entre la seva parella i Érika a la piscina. "Ho vull veure perquè no se m'oblidi mai i mai perdonar-lo. M'ho esperava", va expressar amb fermesa. Montoya, intentant entendre la seva postura, li va preguntar: "¿Tu sents que hagis pogut fer alguna cosa perquè ell actuï així? Perquè no entenc aquest canvi", al que Alba va respondre amb rotunditat: "No".

"Fa molts dies he notat que la meva actitud ha canviat, jo mateixa no em reconec. No sé què em passa des que vaig veure les imatges, he sentit tanta decepció que és com si se m'hagués anul·lat la ment. Cada vegada que vinc a una foguera em passa el mateix, sembla que no m'importa, però és que jo venia cent per cent confiada", expressava Alba davant les imatges. Davant aquesta confessió, Montoya va afegir: "Jo et dic que a ell sí que li importes, però haurà vist coses també que no li han agradat".

El moment més desgarrador de la nit va arribar quan Alba va descobrir que Álvaro havia anat més enllà amb Érika. La seva reacció va ser immediata: "No vull, si surt alguna cosa nova em dieu, m'esperava coses, però això no, ¿podeu parar-ho? Si us plau". I, per primera vegada a 'La Isla de las Tentaciones', va ser la protagonista qui, incapaç de seguir veient les imatges, va decidir detenir la reproducció: "No vull veure més".

| Mediaset

"Em fa molt fàstic, no vull saber res més d'ell", reaccionava inicialment a 'La Isla de las Tentaciones'. No obstant això, enmig d'aquest torbament emocional, Alba va fer una confessió inesperada: ella també havia creuat la línia amb Borja: "M'he besat amb ell, quan he vist que la meva relació s'ha trencat". Les seves paraules van generar una reacció en Montoya, qui li va qüestionar: "¿Llavors què estàs retreient?".

Tadeo, per la seva banda, va reflexionar sobre la situació amb una visió més objectiva: "En part, empatitzo en moltes coses amb ella, però no pots tirar la relació per unes imatges".