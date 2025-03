Els pares de Montoya ('La Isla de las Tentaciones') emocionen amb una dura confessió

Sens dubte, Montoya ha estat un dels grans protagonistes d'aquesta edició de 'La Isla de las Tentaciones'. Aquest jove sevillà ha aconseguit guanyar-se l'audiència després que la seva parella, Anita Williams, li fos infidel amb un dels seus temptadors. Les seves dramàtiques reaccions a les imatges l'han convertit en tot un fenomen viral que ha arribat a creuar l'Atlàntic i fins i tot Whoopi Goldberg parla d'ell.

Per això, aquesta setmana han acudit a 'De Viernes' les persones que millor el coneixen: els seus pares. Luisa i Juan Carlos s'han atrevit a seure al plató per explicar allò que passa darrere de càmeres i com ha estat seguir el programa de Montoya des de fora.

"Ha estat tota una nòria d'emocions. Moltes coses juntes de cop... tremendo", explicaven a Beatriz Archidona i Santi Acosta només trepitjar el plató. Per descomptat, el fenomen viral els ha afectat també a ells i si Montoya és tendència a tot el món, ho és especialment a Utrera, el seu poble.

"No podem ni sortir al carrer", assegura el matrimoni. També han aprofitat per agrair el suport de l'audiència i confessen l'orgull de sentir que tothom estima el seu fill. Malgrat l'èxit i afecte que han rebut, 'La Isla de las Tentaciones' ha estat un moment de molt dolor per a tota la família.

Segons han revelat, Montoya encara no pot veure el programa quan s'emet. Quan el veuen a casa, el jove ha de marxar de l'habitació perquè "li continua fent molt de mal". Ells sí que el veuen, encara que Juan Carlos reconeix que, quan surten imatges de sexe d'Anita, deixa de veure la tele.

Luisa i Juan Carlos també han volgut dedicar unes paraules a la seva ex nora, Anita. Per descomptat, veure la jove ser infidel al seu fill no ha estat plat de bon gust per a ningú. "Ens ha fet molt de mal veure l'Anita amb Manuel, tenint aquesta relació tan estreta que ha tingut a l'illa..", confessava el pare. "Montoya no ho entenia i continua sense entendre-ho", acabava.

"Jo abans deia que ells van anar a l'illa molt enamorats, però després de veure el que he vist... crec que l'únic que estava enamorat era ell", explicava ella a Beatriz Archidona i Santi Acosta. Tots dos coincideixen que mai havien vist Montoya tan descompost i que ell ja els havia avisat que "ho passarien malament".