Surten a la llum els retocs estètics d'Eros després de 'La Isla de las Tentaciones'

Eros Vidal, d'origen tailandès, s'ha convertit en un dels protagonistes de 'La Isla de les Tentacions'. El jove, que va acudir al programa juntament amb Bayan Al Masri, a qui volia demostrar que era fidel, va ser dels primers a caure en la temptació. Ho va fer amb Èrika Portillo, que més endavant el va deixar per conèixer Álvaro Rubio, un altre dels nuvis que va entrar més tard.

Per això, amb perdó de Montoya i la seva carrera viral, el jove s'ha convertit en un dels concursants que més memes ha generat. Sens dubte, un dels més comentats ha estat el del pas dels concursants per clíniques estètiques. Sembla ser, que després del seu pas per 'La Isla de las Tentaciones', molts concursants han aprofitat per fer alguns retocs.

| Mediaset

Més concretament s'ha fet viral una clínica a Barcelona per la qual ja han passat multitud de concursants d'aquesta edició. Álvaro Rubio, Alba García o Andrea i Joel, que van marxar junts en l'última foguera, ja són part dels clients d'aquesta estètica. Ara, ha estat el torn d'Eros.

Tot i que el concursant és un dels menys actius a les xarxes socials, el seu vídeo juntament amb aquesta clínica s'ha fet viral. "He vingut perquè em facin un tractament facial", explica el jove de 'La Isla de las Tentaciones'. "Vull que em treguin una mica les arruguetes i estar una mica més guapo si és possible", narra en el vídeo, que ja acumula 71,6 mil visualitzacions.

Així, el company de Montoya ha revelat el retoc que s'ha fet després del seu pas per República Dominicana. El jove, que actualment viu a Palma de Mallorca, continua en el programa juntament amb la seva parella, Bayan. Tot i que tots dos han estat infidels, encara queden un parell d'episodis perquè es retrobin en la foguera final que decidirà el seu futur com a parella.

Per ara, la vuitena edició de 'La Isla de las Tentaciones' continuarà fent història amb una mecànica mai vista abans. Per primera vegada, se celebraran les fogueres mixtes. En el pròxim episodi, dos membres de cada vila es trobaran davant el foc per veure imatges de l'experiència que estan vivint.