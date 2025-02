Ningú esperava les paraules de Sandra Barneda sobre 'La Isla de las Tentaciones'

L'impacte de la nova edició de 'La Isla de las Tentaciones' ha sobrepassat qualsevol expectativa, convertint-se en un autèntic fenomen social. Sandra Barneda ha compartit la seva visió sobre aquest èxit a 'El programa de Ana Rosa', assegurant que el millor encara està per arribar.

Un dels moments més comentats ha estat el protagonitzat per Montoya, la reacció del qual a l'illa s'ha viralitzat a nivell internacional. "El de Montoya en aquesta edició de 'La Isla de les Tentacions' s'ha convertit en un fenomen de masses. La seva cursa per la platja per arribar a Villa Playa demanant-li que, si us plau, es detingués, s'ha fet viral a mig món", va explicar Sandra Barneda en directe.

D'aquesta manera, va reconèixer que ni l'equip de 'La Isla de las Tentaciones' va poder preveure tal repercussió, ni l'actitud de Montoya, a qui va qualificar com "únic". A més, Sandra Barneda va fer referència a la icònica frase del jove: "Només passa per tu una vegada a la vida", confessant que va ser incapaç d'atrapar-lo en la seva ja cèlebre cursa.

| Mediaset

La presentadora també va revelar com viu els moments més surrealistes del reality i el seu esforç per mantenir la compostura: "M'he de contenir, perquè si jo ric els tallo el rotllo. Ells han de viure-ho com ho estan vivint, és una mostra que la vida és una tragicomèdia, apreto molt l'estómac, baixo el cap perquè ells no ho vegin. La majoria no ho veuen perquè estan molt ficats en el seu."

Sandra Barneda també va reflexionar sobre el repte que suposa per al programa mantenir el nivell d'aquesta edició. "Jo ja li he dit a la directora quines parelles triarà per superar això que ha estat mundialment viral. És difícil perquè això passa una vegada", va explicar

Sobre si l'equip esperava aquest nivell d'impacte, Sandra Barneda va ser taxativa: "Ni jo ni ningú, impossible. Érem conscients que estàvem fent una molt bona temporada, però aquesta viralitat era impensable. Això és una cosa divertida, una anècdota meravellosa i un reconeixement al programa, que diguin que és com una seqüència de cinema".

No obstant això, el més sorprenent va ser l'advertència que va llançar als espectadors: "Encara queden molts girs, veurem moltes coses que no us podeu imaginar. Aquesta edició ens va deixar a tot l'equip molt sorpresos".