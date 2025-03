Alessandro Lequio diu el menys pensat sobre el fitxatge de Terelu per 'Supervivientes'

El fitxatge de Terelu Campos per 'Supervivientes' ha generat un intens debat a 'Vamos a ver'.A 'De Viernes' es va anunciar la esperada notícia, encara que tot apunta que no serà concursant oficial. Terelu Campos participarà com una convidada especial, amb una emissió, encara que encara no s'ha revelat quina.

D'aquesta manera, a 'Vamos a ver', Joaquín Prat no va trigar a formular la gran pregunta que tothom es feia: "Terelu Campos va com a concursant de ple dret?".

Un dels més crítics amb aquesta notícia ha estat Alessandro Lequio, que va expressar el seu escepticisme respecte a la implicació de Terelu Campos. "L'altre dia ens parlava del seu debut teatral i ara ens parla de 'Supervivientes'. Jo el que tinc clar és que no va com una supervivent més perquè, entre altres coses, seria una imprudència", assenyalava a 'Vamos a ver' A més, no va dubtar a afegir un comentari amb cert to irònic: "Sense copó i sense pitilló... és una imprudència total".

Sandra Aladro va aportar una altra dada rellevant sobre l'inesperat del fitxatge: "Ningú, absolutament ningú. Inclosa la seva filla Alejandra, era coneixedora d'això fins poques hores abans de confirmar-se". Aquest secretisme ha generat encara més enrenou al voltant de la decisió de Terelu Campos d'embarcar-se en l'aventura de 'Supervivientes'.

D'altra banda, Adriana Dorronsoro es va mostrar entusiasmada amb la notícia: "A mi m'encanta Terelu i tinc moltes ganes de veure-la a l'illa". Al que Antonio Rossi va sumar el seu desig d'un gran estrena: "I que es llanci de l'helicòpter ben alt".

Alexia Rivas, per la seva banda, va expressar la seva esperança que Terelu Campos sorprengui a tothom amb el seu rendiment al reality: "A mi m'encantaria que us tanqués la boca a tots i que fos una gran concursant. I imagineu-vos que arriba fins a la final com Rosa Benito".

El debat va continuar amb Alessandro Lequio, que va insistir en la seva ferma postura, donant en la clau: "Tots coneixem la seva llista de malalties i cap metge li recomanaria anar a Supervivientes. Parlant seriosament, em sembla que és una mica una imprudència". Unes paraules que van reforçar la polèmica al voltant de la presència de Terelu Campos a 'Supervivientes'.

Per calmar el debat, Joaquín Prat va intervenir amb una aclaració també clau: "Hi haurà una missió especial". Finalment, Adriana Dorronsoro va tancar el tema amb una broma sobre el que es podria esperar de la seva estada a Hondures: "Amb les limitacions que té, el temps que Terelu Campos estigui a Hondures estem segurs que l'aprofitarà i segur que ho farà millor que Carmen".