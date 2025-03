Gir inesperat a la foguera final d'Eros i Bayan a 'La Isla de las Tentaciones'

'La Isla de las Tentaciones' ha viscut les seves primeres fogueres finals. Després de dos mesos en emissió i després que tots hagin caigut en la temptació, els protagonistes han tornat a retrobar-se. Els primers a veure's les cares han estat Eros i Bayan en una foguera plena de retrets i amb un final molt esperat.

"Mare meva, no sé com no se't cau la cara de vergonya", eren les primeres paraules d'Eros tan sols retrobar-se amb Bayan a 'La Isla de las Tentaciones'. "I a tu què? Avui véns plorant per mi o per Èrika? Crec que per ella has plorat més que per mi, que t'has oblidat que tens nòvia", reaccionava la jove al moment, que no esperava aquest inici de la seva foguera final. "Mai t'has fet un petó amb una amiga i aquí t'has fet amb cinc", li retreia Eros a la seva fins aleshores nòvia i ella reaccionava ràpidament: "Mai t'he estat infidel i aquí t'ho he estat".

A més, just després, Eros decidia llençar el collaret amb la inicial de Bayan al mar. Poc després, els joves van començar a veure imatges, en les quals Eros es va temptar al límit amb Èrika, al jacuzzi i fins i tot dormint junts. "M'he deixat portar, però no ha estat de la nit al dia amb ella", reaccionava el jove de 'La Isla de las Tentaciones'.

"Vaig veure les imatges, fora m'has fet coses semblants amb noies i això em va fer reviure tot el dolor i rancor que tinc. Allà em vaig adonar que jo no t'he perdonat res, que porto una motxilla que pesa un munt. Vaig ser egoista i em vaig deixar portar per tot el que ha passat en aquesta experiència, però el que vaig veure em va fer molt de mal", s'explicava Bayan en la seva foguera final.

Just després era el moment de veure les imatges de Bayan a 'La Isla de las Tentaciones' i la seva experiència amb Rubén Torres. "Em van destrossar, no m'esperava que canviés una relació de quatre anys tan ràpid per una persona que acabava de conèixer. No m'esperava això de tu, em vas destrossar completament. Pensava que eres una noia super fidel, amb valors", reaccionava Eros als vídeos.

Per la seva banda, Eros també li ha retret els mals comentaris que ha tingut durant l'experiència, comparant-lo contínuament amb Torres, cosa que li ha fet molt de mal. "Sé que he parlat malament d'ell i he tingut comentaris que no són afortunats. Et demano perdó per la part que em toca perquè sé que he parlat des del rancor per la motxilla que porto i perquè aquí he revifat tot el del passat i estic parlant des de la ràbia. Això m'hauria agradat canviar-ho al 100%, però no sóc perfecta", es disculpava Bayan en la foguera final de 'La Isla de las Tentaciones'.

"Crec que Bayan ha vingut a venjar-se de mi a 'La Isla de las Tentaciones'", sentenciava Eros, al que la jove negava ràpidament: "Si fos venjativa portaries unes banyes d'aquí a Mallorca, d'anada i tornada". "En cap moment m'he volgut venjar, no t'he volgut fer mal, perquè si volgués fer-ho ho hauria fet ella", afegia Bayan.

Eros i Bayan s'han sincerat abans de la seva decisió final a 'La Isla de las Tentaciones'

D'aquesta manera, Eros ha estat el primer a sincerar-se sobre la seva relació: "Ho sento per les imatges que has vist, pel que t'hagi pogut fer mal i molestar. No ho he fet per fer-te mal, m'he deixat portar perquè he vist faltes de respecte teves. He vist que tu tampoc poses límits, perquè quan vaig començar a jugar posava alguns i les primeres imatges que vaig veure teves et deixaves portar de totes les maneres. Ho sento molt per tot el mal que t'he fet, tant aquí, com fora. Saps que m'he penedit molt del mal que t'he fet fora i he intentat canviar. Vaig lluitar per tu"

"M'he penedit sempre del que he fet fora d'aquí, que mai he volgut fer-te mal. Saps que t'ho he donat tot de la millor manera possible, que he intentat ser la millor persona i el millor home que et mereixes. Sé que ho he fet malament moltes vegades i me'n vaig adonar i, segons tu, vas veure un canvi en mi i per això vas tornar", afegia Eros. "Ho vaig veure, però quan vaig arribar aquí i van sonar les primeres alarmes vaig saber que eres tu i que t'estaves deixant portar sense pensar en nosaltres. Per això...", reaccionava Bayan.

Per tant, Eros s'ha mostrat dolgut: "No esperava que fessis aquestes coses, que m'humiliessis d'aquesta manera, que em faltessis el respecte, perquè jo no he parlat malament de tu. T'he estimat com no he estimat a ningú, com mai he volgut a ningú. Has estat la persona més important de la meva vida durant aquests quatre anys. Mai t'he volgut fer mal, perquè no t'ho mereixes".

Per la seva banda, Bayan, entre llàgrimes, també ha tingut unes paraules per a Eros: "Des del primer moment que et vaig conèixer em vas ensenyar moltes coses sobre l'amor, em vas donar una millor vida, junts, a casa teva. Tinc moltes coses bones a dir sobre tu, però el rancor i la ràbia m'han ennuvolat, sinó, no hauria estat quatre anys amb tu, perquè tens coses molt bones que jo les conec. No volia fer-te mal en cap moment, no he vingut aquí a fer-te mal, t'ho juro. Et demano perdó perquè se m'ha anat la boca. Sempre he intentat perdonar-te totes les vegades que he pogut, però aquí no podia més".

La decisió final d'Eros i Bayan: marxen junts o separats de 'La Isla de las Tentaciones'?

Finalment, era el moment de contestar la gran pregunta: Com vols marxar de 'La Isla de las Tentaciones': amb Eros/Bayan, sol/a o amb un nou amor?"

La primera a respondre era Bayan: "En aquesta experiència m'he adonat que m'he de posar a mi mateixa davant de tot. No ha estat tan dura per a mi perquè he tingut un gran suport, que m'ha demostrat que sempre hi ha més vida, encara que estiguis dolguda i amb molt de rancor per l'amor que he tingut per Eros. Sandra, vull marxar d'aquí amb Torres".

"Mare meva, és flipant, l'últim que m'esperava després de quatre anys era que canviés una relació per un noi que acaba de conèixer no m'ho esperava", reaccionava Eros. "Entenc la seva decisió i al final estàvem aquí per adonar-nos i respondre moltes preguntes", afegia el jove abans de marxar de la foguera de 'La Isla de las Tentaciones' en solitari.

"Vull marxar sol, Sandra. M'he de trobar a mi mateix, recompondre'm jo, estar bé amb mi mateix i així poder estar bé amb una altra persona. Si no estic jo no puc estar bé amb ningú", finalitzava el jove la seva experiència a 'La Isla de las Tentaciones'.

Per tant, Rubén Torres entrava a la foguera de 'La Isla de las Tentaciones' amb una resposta clara: "M'ha encantat passar aquest temps amb tu aquí. Saps que venia amb la idea de venir a gaudir, a temptar, a jugar i em vas descol·locar bastantes coses. De vegades també els finals no acaben com un vol, però aquesta vegada crec que sí, que seria una bogeria no marxar amb ella. Clar que vull conèixer-la més i estar amb ella fora. Aquest final sí que serà feliç".