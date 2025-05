Oriana Marzoli es retroba amb Emma García i juntes rememoren un tens episodi

Oriana Marzoli es va donar a conèixer gràcies al seu pas per 'Mujeres, hombres y viceversa' i després a 'Supervivientes' i 'GH VIP'. Després de la seva sortida de 'GH VIP' el 2023, Mediaset va decidir prescindir d'Oriana Marzoli, qui llavors es va aventurar a participar de nou en realities de Xile i Llatinoamèrica. No obstant això, la seva popularitat internacional, especialment a Itàlia i Amèrica Llatina, ha estat clau per al seu retorn.

Aquesta vegada, torna a la cadena que la va veure créixer amb un projecte totalment nou, un docu-reality. 'Inside Oriana' ofereix una mirada íntima a la vida de la televisiva en què al llarg de tres capítols repassa la seva trajectòria mediàtica. Des dels seus primers passos a televisió fins a la seva actualitat, incloent-hi la seva vida personal.

En el primer capítol emès avui dimecres, 7 de maig, l'extronista torna als seus orígens recordant la seva infància a Veneçuela, el seu retorn a Mediaset i el seu retrobament amb Emma García. La presentadora va ser una de les primeres a donar-li l'oportunitat a la televisió espanyola de la mà de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

| MTMAD

A mitjan capítol, es pot veure com Oriana Marzoli torna als seus orígens visitant l'estudi 6 de Mediaset, on es gravava 'MyHyV'. Emocionada, ha comentat diverses imatges ubicades al mig del plató. En una d'elles apareixia Emma García i s'ha desfet en elogis cap a la comunicadora. "Emma va actuar de psicòloga, de mare, de tia... Jo crec que em guarda molt afecte com jo li'n guardo a ella".

Era llavors quan la influencer va prendre seient en "el seu tron" i va rebre la visita de la persona que la va veure créixer televisivament, Emma García. Després d'una emotiva abraçada, ambdues començaven a recordar tots aquells moments d'enfadament, alegria, però també de cabreig com la discussió que va tenir Oriana amb Suhaila el 2013.

Van ser tants els moments en què Emma García va haver de cridar l'atenció a la concursant que "en la meva ment sonava contínuament 'Oriana que et callis'". Després de recordar la relació entre tronista i presentadora, la basca va voler posar sobre la taula un moment que la va marcar.

"Hi ha un moment que no he tornat a viure en la meva vida i que em va marcar. I tinc la sensació que a tu també. Ho veiem juntes?", li va proposar abans de donar pas a un vídeo en què es veia Oriana buscant el seu brillantor de llavis per tot el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' després d'haver-lo tirat a Tony Espina. Al finalitzar el fragment, Emma va tenir un gest còmplice i li va regalar un gloss.